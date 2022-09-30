В томском микрорайоне Спичфабрика обустроили Музыкальный сквер

В Томске в пер. Музыкальном завершили работы в Музыкальном сквере. Здесь установили детские и спортивные площадки, а также скамейки, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик также обустроил тротуары, восстановил асфальтобетонное покрытие проезда, высадил клёны, яблони, декоративные кустарники спиреи и розы. Для маломобильных групп населения смонтирован пандус.

В пресс-службе уточняют, что ранее сквер для благоустройства выбрали томичи. Работы вел подрядчик — ООО «Профи» — в рамках в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ранее сообщалось, что в Томске завершили обустройство сквера по ул. Горького и на Кузнечном взвозе.

Фото: пресс-служба мэрии

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