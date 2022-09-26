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В Томске благоустроили сквер на Кузнечном взвозе

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На прошедшей неделе подрядчик завершил благоустройство сквера на Кузнечном взвозе в Томске.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работы проходили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик проредил кроны деревьев, выполнил корчевку пней, выложил дорожки тротуарной плиткой, установил скамейки и урны. Также почву здесь подготовили для устройства газона.

В сообщении уточняется, что кроме сквера полностью завершено благоустройство еще четырех объектов, входящих в проект «Формирование комфортной городской среды». Обустройство остальных общественных пространств находится на завершающей стадии, готовность большинства из них оценивается в 85% и выше.

Фото: Серафима Кузина

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