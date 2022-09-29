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В Томске обустроили сквер на ул. Горького

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Подрядчик закончил обустройство сквера на ул. Горького, 58 в Томске. Здесь появились лавочки, качели и детская площадка, сообщает пресс-служба мэрии.

Дизайн-проект благоустройства сквера разрабатывал индивидуальный предприниматель. В сквере смонтирована детская площадка и обустроена зона отдыха с парковыми диванами. Территория площадки уложена резиновой плиткой, также плиткой вымощены тротуары.

В новом общественном пространстве подрядчик высадил иву, кустарники, а также восстановил газоны.

Работы выполнялись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» организацией ООО «Созвездие».

По данным департамента, полностью завершены работы в Томске еще на семи объектах, входящих региональный проект «Формирование комфортной городской среды». На 95% оценивают специалисты готовность двух скверов: «Чернобыль» на улице Дзержинского и на улице Сибирская, 99-101.

Ранее сообщалось, что в Томске благоустроили сквер на Кузнечном взвозе.

Фото: пресс-служба мэрии

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