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В Томске создали аудиогид по кондитерским местам

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В Томске появился аудиогид по городскому маршруту с арт-заплатками «Сладкая история Томска», рассказывающий о местах развития кондитерского дела в городе. Об этом сообщил в своих социальных сетях организатор проекта — Первый музей славянской мифологии.

Маршрут гида включает в себя 4 локации и проходит через сохранившиеся памятники архитектуры, связанные с историей развития производства сладостей в Томске. От экскурсовода Дарьи Павловой слушатели узнают о владельцах первых кондитерских мастерских, начавшихся с маленьких кустарных производств и переросших в целые фабрики.

Маршрут следует по пути от ул. Обруб, 8 до пер. Комсомольский, 16а через восемь арт-заплаток, посвященных «Сладкой истории Томска». Почитать подробнее о проекте можно в нашем материале по ссылке.

Аудиогид доступен на площадке izi.TRAVEL. Послушать его можно бесплатно с телефона или планшета.

Напомним, идеологом проекта #заплатки_для_города является художник-керамист из Иркутска Иван Кравченко. В Томске реализацией идеи заинтересовался Первый музей славянской мифологии, запустив проект «По следам Макушина». В его рамках на тротуарах города были размещены 19 арт-заплаток, изготовленных учениками 1-й и 2-й художественных школ и двумя томскими керамистами — Елена Салтан и Анна Маркидонова.

Позднее проект получил развитие. В июле 2022 года на Обрубе, 8, где раньше располагалась кондитерская фабрика купца Ивана Тихонова, участники задумки установили новые «плиточки», посвященные кондитерской истории Томска. А позже был реализован городской маршрут с арт-заплатками «Спортивная жизнь Томска: от ипподрома до Дворца спорта».

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