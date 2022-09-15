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В Томске подвели итоги досрочных выборов губернатора

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По итогам прошедших досрочных выборов губернатора Томской области регион возглавит Владимир Мазур. Соответствующие результаты были определены на прошедшем сегодня, 15 сентября, заседании Избирательной комиссии.

«Досрочные выборы Губернатора Томской области признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность Губернатора Томской области считается Мазур Владимир Владимирович», — говорится в сообщении на сайте регионального избиркома.

За врио губернатора проголосовали 198 829 человек, что составляет 84,94% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Инаугурация нового главы региона пройдет 22 сентября.

Напомним, предыдущий губернатор Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку 10 мая. Врио главы региона был назначен врио главы заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур. Его представили в качестве нового главы региона 12 мая.

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