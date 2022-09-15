В Томске подвели итоги досрочных выборов губернатора

15 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

По итогам прошедших досрочных выборов губернатора Томской области регион возглавит Владимир Мазур. Соответствующие результаты были определены на прошедшем сегодня, 15 сентября, заседании Избирательной комиссии.

«Досрочные выборы Губернатора Томской области признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность Губернатора Томской области считается Мазур Владимир Владимирович», — говорится в сообщении на сайте регионального избиркома.

За врио губернатора проголосовали 198 829 человек, что составляет 84,94% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Инаугурация нового главы региона пройдет 22 сентября.

Напомним, предыдущий губернатор Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку 10 мая. Врио главы региона был назначен врио главы заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур. Его представили в качестве нового главы региона 12 мая.

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