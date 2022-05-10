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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин покинул свой пост

Власть, Город, Томские новости, покинул пост отставка губернатор Губернатор Томской области Сергей Жвачкин покинул свой пост

Сегодня, 10 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о своей отставке, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Я оставляю пост губернатора. В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — рассказал в своем обращении томичам Сергей Жвачкин.

Он также отметил, что 17 марта текущего года исполнилось 10 лет с момента назначения на пост главы области. Напомним, в 2012 году президент России обратился к Сергею Жвачкину с просьбой занять должность губернатора.

Причиной своего ухода глава региона называет закон, который ограничивает работу губернатора двумя сроками. В своем сообщение Жвачкин также отметил, что президент России поддержал решение об его отставке.

Также бывший губернатор поблагодарил жителей региона, отметив, что он останется в Томске.

«Здесь моя мама, моя жена, моя сестра, мои друзья, мои университеты, моя тайга, мои реки и озёра. Я без них не смогу», — отметил Сергей Жвачкин.

Напомним, Сергей Жвачкин возглавил администрацию Томской области в 2012 году, по представлению Президента РФ. До этого он занимал должность генерального директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Во время руководства он начал реализацию нескольких крупных инвестпроектов, среди которых так и не завершенные «Томские набережные».

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