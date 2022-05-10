Губернатор Томской области Сергей Жвачкин покинул свой пост

Томский Обзор / Фото: 10 мая 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 10 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о своей отставке, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Я оставляю пост губернатора. В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — рассказал в своем обращении томичам Сергей Жвачкин.

Он также отметил, что 17 марта текущего года исполнилось 10 лет с момента назначения на пост главы области. Напомним, в 2012 году президент России обратился к Сергею Жвачкину с просьбой занять должность губернатора.

Причиной своего ухода глава региона называет закон, который ограничивает работу губернатора двумя сроками. В своем сообщение Жвачкин также отметил, что президент России поддержал решение об его отставке.

Также бывший губернатор поблагодарил жителей региона, отметив, что он останется в Томске.

«Здесь моя мама, моя жена, моя сестра, мои друзья, мои университеты, моя тайга, мои реки и озёра. Я без них не смогу», — отметил Сергей Жвачкин.

Напомним, Сергей Жвачкин возглавил администрацию Томской области в 2012 году, по представлению Президента РФ. До этого он занимал должность генерального директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Во время руководства он начал реализацию нескольких крупных инвестпроектов, среди которых так и не завершенные «Томские набережные».

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