Врио главы Томской области назначен Владимир Мазур
Во вторник, 10 мая, указом президента назначен временно исполняющий обязанности губернатора Томской области. Им стал бывший заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Владимир Мазур, сообщается в Telegram-канале Кремля.
«Врио главы Республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатора Кировской области — Александр Соколов, Рязанской области — Павел Малков, Саратовской области — Роман Бусаргин, Томской области — Владимир Мазур», — говорится в сообщении.
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавлявший администрацию региона с 2012 года, покинул свой пост.
Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. Окончил Томский государственный университет по специальности «Правоведение». Работал юристом, заместителем директора в различных предприятиях городов Томска, Кемерово и Москвы. В 2004–2007 году занимал должность заместителя мэра Томска по информационной политике, председателя комитета по связям с общественностью и информационной политике администрации Томска.
В феврале 2008 года назначен первым заместителем генерального директора ОАО «Запсибгазпром» по производству. С 2011 года — заместитель губернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. В 2012 Владимир Мазуров возглавил администрацию Тобольска. В 2019 и 2020 годах занимал должность заместителя губернатора Калужской области.
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