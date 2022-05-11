Врио главы Томской области назначен Владимир Мазур

Томский Обзор / Фото: 11 мая 2022 // Фото: ikaluga.com

Во вторник, 10 мая, указом президента назначен временно исполняющий обязанности губернатора Томской области. Им стал бывший заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Владимир Мазур, сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Врио главы Республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатора Кировской области — Александр Соколов, Рязанской области — Павел Малков, Саратовской области — Роман Бусаргин, Томской области — Владимир Мазур», — говорится в сообщении.

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавлявший администрацию региона с 2012 года, покинул свой пост.

Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. Окончил Томский государственный университет по специальности «Правоведение». Работал юристом, заместителем директора в различных предприятиях городов Томска, Кемерово и Москвы. В 2004–2007 году занимал должность заместителя мэра Томска по информационной политике, председателя комитета по связям с общественностью и информационной политике администрации Томска.

В феврале 2008 года назначен первым заместителем генерального директора ОАО «Запсибгазпром» по производству. С 2011 года — заместитель губернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. В 2012 Владимир Мазуров возглавил администрацию Тобольска. В 2019 и 2020 годах занимал должность заместителя губернатора Калужской области.

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