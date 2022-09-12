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Врио губернатора Томской области набирает около 85% голосов на прошедших выборах

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Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур набирает 84,94% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, следует из данных Избиркома Томской области.

Ближайший соперник — кандидат от «Справедливой России — За правду» — Галина Немцева набрала 6,08% голосов. Далее следует Андрей Петров (КПРФ) с 5,31%. На третьем месте кандидат от Партии пенсионеров Виктор Гринев. Он набрал 2,11% голосов.

Напомним, предыдущий губернатор Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку 10 мая. Врио главы региона был назначен врио главы заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур. Его представили в качестве нового главы региона 12 мая.

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