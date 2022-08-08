Томичей приглашают узнать «Тайны горного корпуса»

8 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На этой неделе, 10 и 11 августа, комплекс музеев Томского политехнического университета проведет пешеходные экскурсии по Европейскому кварталу. Принять участие могут все желающие, сообщают организаторы в тг-канале вуза.

Так, 10 августа в 11.00 гости пройдутся по самому «Европейскому кварталу». Экскурсовод Вадим Лобанов расскажет о строительстве исторического кампуса вуза, часть зданий которого стали памятниками архитектуры федерального и регионального значения.

В четверг, 11 августа, в 19.00 состоится экскурсию «Тайны горного корпуса». Участники посетят кабинет-музей знаменитого геолога В.А. Обручева, узнают подробности о его жизни и открытиях. Экскурсия продолжится в Аллее геологов и историческом горном корпусе Томского политеха.

Продолжительность экскурсий 1,5 — 2 часа, посещение бесплатное. Обязательно необходимо предварительно записаться по телефону 70-56-71 или через сообщения в группе ВКонтакте.

Европейский квартал — это местность, где расположены первые корпуса Томского технологического института, современного Политеха. Такое название территория получила еще в начале 20 века, когда университет только открылся, — за счет архитектуры зданий и благоустройства. Узнать больше про Европейский квартал можно по ссылке

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