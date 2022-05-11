Новый врио главы Томской области Мазур намерен заняться повышением качества жизни в регионе

11 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Владимир Мазур, назначенный на должность врио главы Томской области после отставки Сергея Жвачкина, намерен в первую очередь обратить внимание на сферу здравоохранения, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Первоочередные задачи — здравоохранение, сделать жизнь людей качественней, комфортней, безопасней. Важно сделать акцент на развитии новых рабочих мест, экономического потенциала, который Томская область, безусловно, имеет», — сказал Мазур на встрече с Владимиром Путиным в эфире телеканала «Россия 24».

«Я посмотрел, вы так хорошо начинали трудовую деятельность, были колхозником рядовым. Причём в Сибири, Сибирь вы знаете хорошо (...) Посмотрел, вы были заместителем губернатора Тюменской области, главой администрации Тобольска. (...) Что вы думаете о развитии Томской области, которая безусловно является одной из ключевых не только в Сибири, но и в стране в целом? Потенциал колоссальный, я уж не говорю об образовательном кластере, — спросил Путин Мазура, с которым во вторник провёл беседу в режиме видеоконференции.

Врио главы региона кратко доложил о планах по социально-экономическому развитию области.

Ранее во вторник губернатор Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку, врио главы региона назначен Мазур.

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