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Томичей приглашают навести порядок в пострадавшем от пожара «доме за рубль»

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Завтра, 7 мая, томичей приглашают помочь навести порядок в деревянном доме по ул. Савиных, 10а, который ранее пострадал от огня.

Как сообщают организаторы, с собой необходимо захватить одежду, которую не жаль испачкать и хорошее настроение.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 17.00.

Напомним, в ночь на 23 апреля в Томске загорелся исторический деревянный дом по ул. Савиных, 10а — памятник регионального значения, в котором проживал исследователь Арктики Николай Урванцев. Здание серьезно пострадало от пожара — обгорели стены внутри и снаружи, прогорело потолочное перекрытие. Общая площадь возгорания составила 156 кв. метров.

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