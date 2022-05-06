Томичей приглашают навести порядок в пострадавшем от пожара «доме за рубль»

6 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра, 7 мая, томичей приглашают помочь навести порядок в деревянном доме по ул. Савиных, 10а, который ранее пострадал от огня.

Как сообщают организаторы, с собой необходимо захватить одежду, которую не жаль испачкать и хорошее настроение.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 17.00.

Напомним, в ночь на 23 апреля в Томске загорелся исторический деревянный дом по ул. Савиных, 10а — памятник регионального значения, в котором проживал исследователь Арктики Николай Урванцев. Здание серьезно пострадало от пожара — обгорели стены внутри и снаружи, прогорело потолочное перекрытие. Общая площадь возгорания составила 156 кв. метров.

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