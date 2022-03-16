В Томской области разрешили проведение массовых и публичных мероприятий

16 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

С сегодняшнего дня, 16 марта, в Томской области снимается заперт на проведение массовых и публичных мероприятий. Соответствующее решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин, передает пресс-служба обладминистрации.

По словам главы региона, поводом для отмены стала «сегодняшняя эпидситуация». Он также отметил, что массовые мероприятия должны проходить «в строгом соответствии с законом». При речи об отмене масочного режима в регионе пока нет.

«Масочный режим — это не прихоть санитарных врачей и не блажь контролеров, а здоровье людей. Задача власти — помочь людям его сохранить, — подчеркнул томский губернатор Сергей Жвачкин. — Никакого популизма, когда речь идет о здоровье, быть не может. У нас по-прежнему болеют сотни. Маски остаются обязательными в общественном транспорте, магазинах и людных закрытых помещениях. Другой защиты, кроме масок и прививок, от эпидемии нет, эпидемия политике не подчиняется».

Напомним, ранее губернатор отмечал, что снятие ковидных ограничений «не за горами» и поручил организовать в Томской области проведение уличных ярмарок сельхозпродукции. Также в регионе возобновлено оказание плановой медпомощи и диспансеризация.

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