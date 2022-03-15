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Снятия ковидных ограничений в Томской области не за горами — губернатор

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В преддверии грядущей отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, в Томской области возобновят работу уличные ярмарки сельскохозяйственной продукции. Соответствующее поручение заместителю по АПК Андрею Кнорру и и.о. мэра Томска Михаилу Ратнеру дал губернатор Сергей Жвачкин.

«Не за горами снятие ковидных ограничений, поэтому нужно быть готовыми к открытию уличных ярмарок. Их заждались и фермеры, и покупатели», — цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации.

Также глава региона подчеркнул, что ярмарки позволят «держать в тонусе» торговые сети, создавая им конкуренцию, от которой «должны выиграть и покупатели, и производители».

Андрею Кнорру глава региона поручил проинформировать фермеров об открывающейся возможности и начать подготовку к ярмаркам.

Напомним, в марте в Томской области начали смягчать режим ограничений, введенный в связи с распространением коронавируса. В частности, были отменены QR-коды и были возобновлены плановая медпомощь и диспансеризация.

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