QR-коды отменили в Томской области

3 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Область здоровья

Сегодня, 3 марта, губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение отменить QR-коды для посетителей общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных залов, гостиниц, театров и кинотеатров, библиотек и музеев. Это ограничение отменяется с завтрашнего дня, 4 марта, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Эпидемия еще не отступила, но в Томске число заболевших пошло на спад, а те, кто болеет, в большинстве своем болеет нетяжело. В связи с этим я принял решение об отмене ограничений на посещение учреждений спорта, сервиса и досуга», - подчеркнул томский губернатор.

Также он разрешил проведение развлекательно-досуговых мероприятий в учреждениях общественного питания при условии заполняемости половины зала. Вместе с тем глава региона отметил, что отмена QR-кодов для посетителей не отменяет обязательного наличия сертификатов о прививках или перенесённой болезни у персонала этих заведений.

«Нагрузка на наши респираторные госпитали снизилась существенно, такой эффект нам дала вакцинация и соблюдение противоэпидемических мер. Но прививаться, в том числе и повторно, по-прежнему нужно», — сказал губернатор.

Напомним, за прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 599 случаев заболевания коронавирусом. Всего за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 103 886 случаев заболевания коронавирусом. 73 608 заболевших выздоровели, 748 скончались.

Ранее в Томской области сняли ограничения на работу допобразования и плановую медпомощь.

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