В Томской области возобновляется плановая медпомощь и диспансеризация

14 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 14 марта, во всех медучреждениях Томской области возобновляются плановая медпомощь, диспансеризация и профосмотры. Соответствующее решение принял глава региона Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Диспансеризация будет проводиться в будние дни по предварительной записи в поликлинике по месту прикрепления. По результатам первого этапа медицинские специалисты определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости направят пациента на второй этап. Так, углубленную диспансеризацию необходимо проходить после полного выздоровления, в первую очередь обследование рекомендовано пройти пациентам, перенесшим коронавирус в средне-тяжелой и тяжелой форме, а также пациентам с хроническими патологиями и в возрасте старше 60 лет.

Диспансеризация проводится гражданам в возрасте 18-39 лет раз в три года, в возрасте 40 лет и старше — ежегодно. В этом году обследование проходят те, кто родился в 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годах.

Записаться к специалистам можно на портале госуслуг, в колл-центрах поликлиник, а также через электронную регистратуру.

Для пациентов из групп риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями) помощь по-прежнему доступна на дому. Также на дому будут обслуживаться и пациенты с признаками острых респираторных заболеваний, которым следует воздержаться от посещения поликлиник.

В сообщении также отмечается, что с завтрашнего дня в Томской области прекращается дистанционное оформление листов нетрудоспособности. Теперь получить больничный можно будет только после очного приема у врача. Анкеты для оформления дистанционных больничных листов на сайте tabletka.online приниматься не будут, а больничные листы, ранее открытые дистанционно, также будут закрываться только после осмотра в поликлинике.

Напомним, оказание плановой медпомощи в Томской области было приостановлено в связи с введением дополнительных ограничений на фоне осложнения эпидемиологической ситуации. Эта приостановка не касалась пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи могла повлечь ухудшение состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Томской области отменили QR-коды для посетителей общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных залов, гостиниц, театров и кинотеатров, библиотек и музеев.

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