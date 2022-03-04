Томские флористы пока не ожидают перебоев с поставками

4 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев/ из архива издания

Представители цветочного бизнеса Томска пока не столкнулись с проблемами поставок из-за рубежа.

По словам владелицы мастерской «Цветочница Агнесса» Агнессы Скрипкиной, сейчас недостатка в товаре компания не испытывает, в ассортименте все есть, идет обслуживание клиентов. В случае негативного развития ситуации, мастерская уверена, что вопрос снабжения удастся решить.

В свою очередь представители цветочной лавки «Зеленая мама» отметили, что сложившаяся ситуация повлияла на их деятельность.

«Но в основном руководители выкрутились, дозаказали цветы в нужных местах, в Новосибирск съездили. Цветов достаточно много. Как этот вопрос будет решаться дальше — я не могу ответить на этот вопрос», — рассказали представители цветочной лавки «Зеленая мама».

Между тем, сегодня, 4 марта, появилась информация о срывах поставок цветов в связи с введенными санкциями.

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