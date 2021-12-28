«Цветочница Агнесса»: королевские протеи, лапник, свечи и творчество

28 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Когда-то мы уже рассказывали об Агнессе Скрипкиной в проекте «Милый бизнес». С тех пор прошло 7 лет, и маленький цветочный магазинчик на Карташова сменился просторным помещением на Белинского. Кроме цветов здесь большой выбор свечей, ароматов для дома, интерьерных предметов, а еще проходят мастер-классы и творческие школы.

Как сегодня обстоят дела у цветочного бизнеса, какие букеты чаще всего выбирают томичи, кто сегодня задает основные тренды в мире флористики — обо всем этом поговорили с владелицей мастерской «Цветочница Агнесса».

В Томск из Эквадора и Колумбии

Агнесса Скрипкина Фото: Владимир Дударев

Флористикой Агнесса, выпускница механико-математического факультета, занимается почти 20 лет. Своя мастерская появилась у нее 17 лет назад. На названии проекта настоял муж. Когда девушка только увлеклась флористикой, он сразу же переделал известную старую песню «Моя цветочница Анюта» на «Моя цветочница Агнесса». Вариант получился запоминающимся. Агнесса долго сопротивлялась, но жизнь показала, что такое название все быстро запомнили.

Сегодня мастерская работает напрямую только с голландскими аукционами — это цветы из Эквадора, Колумбии, Израиля; в России цветы не закупает.

— Что-то покупаем напрямую, некоторые плантации выращивают специально для нас определенное количество цветов — несколько сортов роз, альстромерию, — рассказывает Агнесса. — В России же, к сожалению, абсолютно низкое качество цветка. Нарушаются условия ухода, транспортировки. Когда приходят розы из Голландии, открываешь упаковку — все стройные, как солдатики, в идеальном состоянии! А когда приходят российские, то половину пачки приходится выкидывать. Голландская, эквадорская роза — это отработанные годами технологии. Их невозможно победить на этом рынке.

Фото: Владимир Дударев

Договоры с поставщиками предполагают, что томская мастерская в любых условиях получает раз в неделю определенные цветы. Так было даже во время первого локдауна, когда все было закрыто. Это очень помогло, поскольку после карантина случился сильный дефицит цветов, и резко поднялись цены.

— Цепочка выращивания цветов требует постоянного участия людей, а из-за локдаунов она разрушилась. Потом был ужасный момент, когда из-за закрытых границ цветы выкидывали грузовиками... Все равно, полностью поставки не прекращались. И мы не закрывались: проводили мастер-классы онлайн, плюс постоянно работала доставка. Получили хорошую обратную связь: нас благодарили, что мы несмотря ни на что продолжаем думать о красоте и творчестве. В итоге в пандемию мы сохранили и даже увеличили объемы продаж, — говорит Агнесса.

Фото: Владимир Дударев

Сегодня проблем с поставками у мастерской нет. На смену крупным поставщикам, не выжившим в кризис, пришли новые. Главное отличие от прежней жизни, которое сейчас можно заметить, — в желаниях покупателей, говорит владелица мастерской:

— Когда я разобралась, что происходит со спросом, мне стало легче. За 20 лет работы, казалось бы, все знаю. Вижу: клиент хочет чего-то экзотичного, а покупает самые обычные вещи. Потом я поняла: у всех высокий уровень тревожности. Люди смотрят на неординарные цветы, радуются им, но берут привычные варианты. Говорят, мол, эксперименты сейчас неуместны… Когда я осознала, что всем нужна хоть какая-то прогнозируемость, стабильность, стало легче. Но ассортимент мы не изменили. Просто много разговариваем с клиентами, транслируем им, что все хорошо. Потому что все действительно хорошо!

«Зимняя весна»

Фото: Владимир Дударев

Какие цветы представлены в мастерской сегодня?

— Сейчас канун Нового года, поэтому в букетах много деталей типа беленых веток, еловых шишек. Томичам нравится «всплеск весны» — его ощущение создают ранункулюсы, гиацинты, тюльпаны, у них высокий сезон, мы их активно привозим, — рассказывает Агнесса. — Экзотические вещи из разряда левкадендронов, протей популярны почти круглый год. Именно в новогодний сезон становится больше ягод, сушеных мандаринов, мха, шишек, хвойных веточек. «Зимняя весна» — это беспроигрышный вариант, если хочется кого-то удивить и шокировать. Берешь синие цветы и добавляешь к ним шишек… Такой контраст восхищает.

Фото: Владимир Дударев

Раньше дарить на Новый год цветы было не принято, но сегодня, по наблюдениям Агнессы, это стало трендом. По крайней мере, у клиентов мастерской:

— Мы очень развили эту традицию, у нас декабрь — бесконечно рабочее время. Клиенты всегда говорят: «Хорошо, что вы появились, теперь у нас не болит голова о подарках». Действительно, что дарить, когда идешь в гости к семье друзей? Период ненужных сувениров закончился, готовить каждому по большому презенту сложно. А у нас сейчас огромный ассортимент свечей, можно сделать стильную праздничную композицию.

Фото: Владимир Дударев

Если же смотреть на весь год, то предпочтения покупателей зависят от сезона. Весна — по-прежнему время тюльпанов. Только теперь их сортов старо гораздо больше — при взгляде на некоторые ни за что не догадаешься, что это тюльпаны. Бывают махровые сорта или тюльпан-рококо. Еще от сезона зависят цвета букетов. Зимой покупателям обычно хочется чего-то яркого — рыжие, золотые тона очень актуальны. Влияет, конечно, и мода. Так, в этом году был актуален лавандово-синий — и для цветов это не исключение. Еще сейчас популярны чистые, не «припыленные» тона. Яркий желтый, яркий красный — и никаких землистых оттенков! Возможно, на это также влияет всеобщая утомленность пандемийными ограничениями.

Экзотические цветы тоже всегда находят своих покупателей:

— У нас хорошо продаются все протеи, а мы привозим обычные и королевские, — уточняет Агнесса. — Начался сезон ранункулюсов, и те, кто любят пионы, дождались похожих эффектных цветов. Такого, чтобы мы не нашли покупателей для экзотики, не припомню. Но это вопрос подхода к клиенту. К примеру, мы красную розу почти не продаем, а кто-то ее КАМАЗами закупает. Зато у нас легко раскупается нестандартное. Но я всегда сначала разбираюсь с пожеланиями клиентов, и только потом внедряю что-то новое — нахожусь в постоянном диалоге.



— Три года назад я перестала заниматься оформлением свадеб, — рассказывает Агнесса. — Это монтаж и демонтаж ночью, жесткие временные дедлайны, взаимодействие с администраторами, которые считают, что цветочники только «Ходят, топчут, мусорят и вечно всем мешают». Однажды была большая роскошная свадьба в известном томском ресторане. Просили сделать «Все в цветах». Когда мы приехали на монтаж, директор сказала: «Какие цветы?! Вы не понимаете, у них заказана свинья в апельсинах, она должна стоять в центре!» Мы так с ней спорили, что чуть не подрались. В итоге цветы раздвинули и разместили это блюдо… Получилась свинья в цветах. На фотографиях с той свадьбы по центру везде — свинья в апельсинах. Фото: Владимир Дударев

Если сложности из-за карантинов и закрытых границ возникли только в 2020 году, то суровый сибирский климат всегда с нами. Но флористы говорят, что проблемы в этом нет: букеты нужно просто получше упаковать. На помощь приходят термопакеты и утеплители. На них лучше не экономить, говорит Агнесса, от этого зависит стойкость цветка. Если его прихватит морозом, то у покупателя возникнет ощущение, что растение несвежее. Также важно правильно распаковывать букет — только дома, и подержав подольше в сильный мороз в упаковке. Об этом клиентам обязательно напомнят.

А что касается поставок — цветы летят в самолетах, с сохранением определенного температурного режима, оттуда их перегружают в рефрижераторы. Партии приходят в больших коробках с вентиляционными отверстиями, но в сильные морозы даже их закрывают.

Волшебник, который будит елочки

Фото: Владимир Дударев

Есть ли в букетах от «Цветочницы Агнессы» что-то сибирское? Каждую осень мастерская заказывает у местных шишкарей отборные калиброванные, не маленькие и не большие шишки. Местный северный лапник тоже нужен для композиций. О нем у цветочницы есть своя замечательная новогодняя история:

— Лет 10 назад я поняла, что объемы елок нам нужны все большие, пора договориться с людьми, чтобы мне привозили лапник. Набрала номер, который нашла в объявлении о продаже елок. Отвечает мужской брутальный голос. Говорю: указано, у вас есть елки, давайте договоримся… Он отвечает:

— Я в лесу, елки только бужу.

— Как вас зовут?

— Влад.

— Вы волшебник, Влад! Я так и представляю, как вы идете по лесу, большой брутальный мужик, и говорите елкам: «Елочка, просыпайся!»

— Ну почти! Я — действительно большой брутальный мужик и иду по лесу…

Фото: Владимир Дударев

— Влад рассказал мне, что заготовка елок ведется осенью, когда снег еще не лег. Их рубят и оставляют в лесу, чтобы они равномерно замерзли, а по зимнику вывозят. И надо грамотно пройти процесс дефростирования, постепенно отогревая дерево. Иначе потом елка сразу скинет иголки. Если такое происходит, значит, она неправильно разбужена. Этот человек у меня долго был записан в телефоне «Влад, будит елки». Только через несколько лет я увидела его, когда он привозил нам лапник. Он оказался двухметрового роста. Сказал: «Я всем рассказываю, что я волшебник». А я ответила, что всем рассказываю, как работаю с волшебником, который будит елки в лесу, — смеется Агнесса.

Минимализм и осознанное потребление

Фото: Владимир Дударев

Кто сейчас задает главные тренды в цветочном мире? В расцвете восточная флористика, говорит Агнесса:

— Законодателями трендов стали корейцы. А самый большие потребители информации о цветах — китайцы. Вероятно, скоро они выйдут в лидеры. Впрочем, Россия тоже зазвучала — последний мировой чемпионат по флористике выиграли наши мастера. Учителя любят русских учеников, говорят: трудяги, работают очень старательно. Сибирь продвинута с точки зрения флористики. Я была на закрытом обучении у известного мастера Грегора Лерша, гуру, дизайнера высокой моды в мире флористики. Попасть туда было нелегко, только по личному приглашению. На занятиях было несколько флористов из Сибири. Во время учебы мы обсудили мировой тренд, который в Сибири прижился уже давно — это стремление к минимализму: сделать небольшой букет, но такой, чтобы на него хотелось смотреть. Еще мы из-за дефицита цветов и непростой логистики давно используем в композициях местные веточки, коряги, любим их белить и красить.

Фото: Владимир Дударев

Бережное отношение к материалам связано и с экологическим аспектом. Во флористике эта тема очень актуальна:

— Во время учебы мы об этом много говорили. Не использовать клеевые техники, не брать проволоку, выбирать материалы, которые быстро разлагаются... Во флористике актуально осознанное потребление. Не нужно делать огромный букет из всего подряд, главное — продумать, какой эмоции хочется добиться.

Еще одно направление, связанное с осознанным потреблением — интерьерные цветы. В России к нему относятся предвзято из-за ритуальной флористики. Но искусственные цветы могут выглядеть очень хорошо.

Фото: Владимир Дударев

— Когда я первый раз поехала на закупки в Китай, то поразилась, какого качества могут быть интерьерные цветы, — признается Агнесса. — У нас в магазине представлены и такие вещи.

Также среди важных новых трендов, отмечает Агнесса — люди все чаще берут цветы для себя. Это может быть один-три цветка или одна веточка, но она дает баланс, настроение, запах.

Ароматы и свечи для дома и души

Фото: Владимир Дударев

Если в магазине на Карташова были только цветы, то для своего нового проекта на Белинского Агнесса сразу задумывала несколько направлений.

— Хотелось, чтобы люди приходили и могли в одном месте выбрать подарок, красиво упаковать, добавить к нему цветы, а пока ожидают букет, послушать ароматы, — рассказывает Агнесса. — По ароматам мы дистрибьюторы крутых европейских брендов. Они удивляются: «Как вы в маленьком городе в Сибири делаете такие продажи?!». Ароматы популярны. Я очень внимательно отношусь к клиентам и их запросам. Чувствовала, что им понравится. Все границы закрылись, а у нас — натуральная Франция и Италия! Кто разбирается, поражаются: «Что, это правда Durance?! Прямо настоящие?!». Мы заключили договор о сотрудничестве ровно в день закрытия всех границ перед локдауном. Успели!

Фото: Владимир Дударев

Ароматы для дома появились в магазине еще и потому, что Агнесса сама их обожает. И знает, что запахи вызывают самые разные эмоции и ассоциации. Впрочем, тот аромат, который вы чувствуете в мастерской, может исходить от масел или многочисленных свечей. Они стоят на большом комоде с разноцветными ящичками в винтажном стиле.

— Клиенты зовут его «брошью» нашего магазина, — смеется Агнесса. — Его сделал муж — мастерить такие вещи его хобби. А как комод раскрасить, придумывала я.

Фото: Владимир Дударев

Серия высоких и тонких свечей в магазинчике из Дании, с родины хюгге. Это семейное экологичное производство Ester&Eric — у них есть сертификат о семиступенчатой системе очистки парафинового воска. В составе также водные краски и хлопковые фитили. С этим брендом магазин сотрудничает уже пятый год. Эти свечи без запаха. А известные Yankee Candle, напротив, ароматные. У бренда есть классическая коллекция и более оригинальные варианты с двумя-тремя фитилями. Те, кто мечтает о вечерах у огня, вряд ли пройдет мимо свечей Woodwick из США. Они с деревянным фитилем, с эффектом треска камина. А среди выдержанных ароматов один из самых знаменитых — с запахом дыма.

Свечи томичей привлекают — особенно в последнее время:

— Культура хюгге у нас тоже популярна, — считает Агнесса. — И длинный карантин заставил людей пересмотреть свое отношение к пространству. Теперь они наводят дома красоту. Свеча — и покупка для себя, и актуальный подарок.

Фото: Владимир Дударев

Клиенты оценили возможность покупать подарки в одном месте:

— У всех дефицит времени. Мы живем в веке изобилия, но экспертности не всегда хватает на все задачи. Когда к нам приходят за подарками, мы просим рассказать побольше о получателе, — говорит цветочница. — Сначала на нас удивленно смотрят, а потом мы собираем «пазл», его дарят, и люди получают шикарную обратную связь. Клиент возвращается к нам снова и снова — и потому, что мы его услышали, и потому, что закрыли его сложный запрос. С такими задачами мы встречаемся ежедневно, и все здесь «психологи».

Фото: Владимир Дударев

Еще одна часть жизни мастерской — занятия и целые школы. Их стремятся проводить «живьем»:

— Флористы работают руками, и хочется на мастер-классах ощущать живую атмосферу общения друг с другом, — полагает Агнесса. — У нас есть формат творческой школы. Это не совсем флористические курсы, это школа обо всем: я рассказываю про пропорции, цветовые решения, балансы, сочетания. Те же принципы работают везде — мы говорили о визаже, рисунке, стилистике… Также мы много работаем с живым материалом, с цветами. Когда человек уходит с собранной своими руками работой, это его вдохновляет. Сейчас у нас тоже идут мастер-классы — создаем настроение, плетем новогодние венки со свечами, необычно упаковываем подарки.

Люди-оркестры

Фото: Владимир Дударев

Как флористика влияет на жизнь? Судя по Агнессе, всепоглощающе:

— Когда я начала заниматься цветами, то поняла: пути назад нет! Но надо понимать: когда у всех праздник, то ты работаешь, этот праздник создаешь. Ты — вечная Золушка. Зато получаешь кайф от того, что даришь, создаешь эмоции.

Из-за специфики работы сложно подбирать команду, тем более, что часто флористы из «Цветочницы Агнессы» переезжают из Томска.

Фото: Владимир Дударев

— Наша профессия очень обманчивая, — поясняет Агнесса. — Все думают, что здесь не жизнь, а вечный праздник. А нужно адски трудиться. К примеру, сейчас мы уже оплатили все к 8 марта, а ближе к празднику будем не спать ночами. И непременно случаются какие-то проблемы: задержки рейсов, карантины, новые правила, по которым все цветы должны проходить по пути в Россию через Беларусь, как было в этом году, из-за чего погибло 500 фур цветов… Быть флористом нервно и сложно, а, чтобы человек стал хорошим специалистом, нужен как минимум год учебы. Не начнешь творить, пока не освоишь азы. Еще надо быть прекрасным психологом. По фразе «Сделайте мне красиво» надо понять, что для этого человека красиво. И еще ты — координатор. Режим многозадачности — это про нас, флористов. Мы — люди-оркестры!

Текст: Мария Симонова

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