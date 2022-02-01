«Зеленая мама»: цветы, фотостудия и любовь к Томску

1 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Несколько лет назад в старинном деревянном доме по проспекту Ленина, 100 поселилась цветочная мастерская «Зеленая мама».

В 2019-м проект перебрался на второй этаж, расширившись фотостудией «Сезоны». А в декабре к ним добавился магазинчик «1604», где продаются вещи, созданные в Томске.

И мастерская, и студия, и магазин — проекты Константина и Анны Кудряшовых.

Поговорили с ними о том, какие цветы сегодня можно увидеть в «Зеленой маме», когда в мастерской открылась своя школа флористики, как в фотостудии появляются вещи с историей, чем сегодня живет магазин «1604» и, конечно, планах на будущее.

Имя со многими смыслами

Фото: Серафима Кузина

Все началось летом 2010 года — именно тогда Константин и Анна открыли «Студию свадебной флористики». Проект был направлен только на оформление свадеб:

— На тот момент я уже около 8 лет занималась флористикой и разбиралась в технических моментах открытия цветочной студии. Но расчеты, продвижение, найм и обучение сотрудников стали для нас настоящим испытанием. Познавали все тонкости выстраивания бизнес-процессов на своих ошибках, опытным путем, — рассказывает Анна. — Решили начать с проекта с узкой специализацией. В то время было начало так называемого свадебного бума. И мы открыли студию свадебной флористики.

Фото: Серафима Кузина

Помещение для проекта площадью 18,8 квадратов нашлось в здании по поспекту Ленина, 104, рядом с «Невестой Люкс», известным томским свадебным салоном. Познакомились с директором салона Татьяной Жарской, рассказали о своей идее и получили одобрение и поддержку.

— Можно сказать, что Татьяна Михайловна стала нашим наставником и проводником в мир свадебной индустрии. Спасибо ей за это огромное — уже через два месяца у нас заказывали по 10-12 свадебных букетов в день, — отмечает Анна.

Следующие два года Константин и Анна занимались только оформлением свадеб, а потом задумались о графике: лето было наполнено работой, но затем ритм сильно снижался, приходилось ждать нового свадебного сезона. Тогда возникли мысли о каком-то более универсальном проекте. Помещение искали поблизости от прежнего, чтобы сохранить клиентов.

Фото: Серафима Кузина

И вот, 23 декабря 2012 года на Ленина, 100 открылся магазин «Цветочная лавка». Правда, тогда она располагалась на первом этаже. Кроме цветов в студии поначалу продавали еще предметы интерьера и мебель, но потом от этого отказались.

— Мебель, которую мы заказывали, иногда оказывалась не очень хорошего качества, нам было за нее неловко, — признается Анна. — А предметы интерьера после появления в городе больших торговых сетей продавать не было особого смысла. В магазинах они стоили дешевле, чем мы покупали оптом. Продавать дороже — не совсем честно по отношению к покупателям, а если в чем-то сомневаешься, лучше этого не делать. И мы стали специализироваться на создании авторских букетов и композиций.

Фото: Серафима Кузина

Свое нынешнее запоминающееся название проект обрел по нескольким причинам:

— Хотелось чего-то более самобытного. На тот момент у нас был столярный цех «Зеленый папа». Сейчас его нет, но, вероятно, он еще вернется в новом формате — как реставрационный. У названия «Зеленая мама» несколько смыслов, — говорит Анна. — Можно увидеть в нем экологическую историю — мы против пластиковой упаковки, за более естественную, из бумаги. И вообще букеты без упаковки — это прекрасно. Другое значение связано с тем, что у нас есть своя школа флористики. А мама — это первый учитель. Реагируют на наше название по-разному, некоторые улыбаются, другие удивляются, третьи интересуются историей названия. В любом случае оно запоминается.

Георгины томские, протеи южноафриканские

Фото: Серафима Кузина

Откуда в «Зеленую маму» приезжают цветы? В основном они закупаются в Голландии, на главном цветочном аукционе Евросоюза.

— Есть общая цветочная голландская биржа, где проходит аукцион, и множество мелких компаний, которые работают напрямую с Россией. Через них можно заказывать и то, что представлено на аукционе, и позиции со склада, — поясняет Анна. — Мы каждую неделю делаем закупки напрямую, через поставщика и местных логистов. Нам выдают пароли, мы выбираем ассортимент. Наши покупатели предпочитают экзотику, мы стараемся радовать их необычными цветами. Выбор огромен — в Голландии есть все!

Так в Томск прилетают южноафриканские протеи, леукадендроны, брунии. И тропические растения — стрелиции, геликонии. Популярны цветы, связанные с определенным сезоном, в непривычное для себя время. Весенние в нашем восприятии растения цветут на плантациях уже с сентября. Гиацинты, ранункулюсы, тюльпаны доступны не только в марте, но гораздо раньше.

Фото: Серафима Кузина

Летом в «Зеленой маме» появляются и цветы, выращенные в Томске:

— Это георгины, гладиолусы, скабиозы, космеи. То есть, именно те цветы, которые хорошо чувствуют себя в нашем климате, — уточняет Константин. — Тем более, что некоторые из них сложно доставлять из других стран. К примеру, георгины по дороге заминаются, увядают. Если розы у всех голландские, то летом мы стремимся поддерживать нашего производителя. В Томске есть люди, развивающие локальные фермы, они выращивают цветы прекрасного качества, которые мы с радостью ставим в свои букеты.

Фото: Серафима Кузина

Какие тренды актуальны сегодня во флористике? Цветы просто для украшения дома, а не в честь какого-то праздника — уже ставшее привычным явление. Популярны небанальные цветы, либо привычные сорта, но не в свой сезон. Актуальны «долгоиграющие» цветы — они прекрасно подходят для интерьерных решений.

— Хорошо стоят амариллисы, их некоторые знают под вторым названием гиппеаструм. Это цветы с крупными бутонами. Один отцветает, другой распускается, в итоге они держатся до трех недель, — рассказывает Анна. — Сезонные весенние гиацинты живут дома до двух недель. Долго стоят и гвоздики. Мы привыкли считать их траурными цветами, но на самом деле их столько сортов, и столько необычных оттенков — и нежных пастельных, и насыщенных фиолетовых. Есть такая неординарная гвоздика барбатус грин трик. Она напоминает зеленую траву и обычно стоит до четырех недель.

Флористика «для себя»

Фото: Серафима Кузина

Шесть лет назад к студии добавилась школа флористики. Занятия в ней ведет Анна. Сначала группы набирались не очень активно, но появление в проекте маркетолога и продуманной рекламы дало эффект.

Некоторое время набор в группы вели каждый месяц, но после от этой практики отказались, так как не успевали набрать нужное количество учеников. Сейчас занятия идут с интервалом в месяц и благодаря этому изменению графика набирается и дневная, и вечерняя группа.

Кто и зачем пробует свои силы во флористике? Среди учеников много сотрудников банковской сферы и нефтяных компаний, тех, кто устал от нетворческой работы, кому хочется что-то делать руками, самим составлять букеты, отмечает Анна:

— У многих — дома, или дачи, где они выращивают цветы. Нашим ученицам хочется уметь собирать красивые букеты и радовать ими своих родных. Тем более, сейчас есть такой тренд — цветы безо всякого повода, интерьерные букеты. В январе мы набрали новую группу: два человека из шести сказали, что пришли с целью радовать себя. Примерно половина учеников — те, кто хочет освоить навык работы флористом, попробовать себя в этой специальности. Но практика показывает, что из 100 человек действительно связывают жизнь с этой профессией пять-семь. Кто-то открывает свою мастерскую. К примеру, Flora Contora, «Букетная», — это наши ученики, в Северске есть цветочная мастерская «Чувства в цветах» Ани Иглаковой, она тоже училась у нас. Мы помогаем развиваться в профессии флористам из Томской области — они создают цветочные проекты в Белом Яру, в Асино. К примеру, в Белом Яру я очень горжусь Марией Буряковой — в 21 год она открыла свой магазин, сформировала новое отношение к цветам, ввела в ассортимент экзотические и сезонные цветы и за короткий срок увеличила объемы продаж в несколько раз.

Старинный антураж

Фото: Серафима Кузина

Переезд «Зеленой мамы» на второй этаж старинного деревянного дома на Ленина случился благодаря появлению фотостудии «Сезоны».

Раньше наверху располагалась жилая квартира. Какое-то время в ней обитала фотостудия «Люмьер».

— Как-то вечером в октябре 2018 года я вышла из нашего магазина, посмотрела наверх и подумала, что было бы здорово сделать новогодние интерьеры для фотостудии. А на следующих день увидела, что ребята съезжают, — вспоминает Анна.

Сразу связались с собственником, через четыре дня подписали договор аренды, за пару недель сделали ремонт и в ноябре открыли фотостудию «Сезоны». Некоторое время жили на два этажа, бегали туда-сюда. А в апреле 2019 года полностью переехали наверх.

— Внизу было тесновато, здесь светлее и атмосфернее, — говорит Константин. — Стены мы не сносили, пространство осталось прежним. У нас даже есть настоящая печь! Бывают мысли ее запустить. Еще пока снимали помещение внизу, вызывали печника, он все обследовал, сказал, что печь «живая», ее можно топить. Но пока над нами жила бабушка, она просила этого не делать. Теперь здесь мы и, возможно, наконец-то восстановим печное отопление. Дом построен в начале XX века. Нам здесь комфортно, поскольку нам близок и старинный антураж, и история Томска. Мы за сохранение исторических интерьеров и атмосферы. Обставляем нашу фотостудию старинной мебелью, ищем вещи с историей. Бывает, знакомые отдают нам какие-то вещи, которые достались им от бабушек и дедушек.

В фотостудии две комнаты — ту, что поменьше, можно считать гримеркой. Здесь — столы с зеркалами, есть место для визажиста. В комнате побольше сейчас стоит большой стол — для занятий школы флористики. Фото: Серафима Кузина

Что-то находится на Avito. Пианино, например, отдавали там бесплатно. Шкаф из бука попал в студию из квартиры, которую хотела снять подруга Анны в историческом доме. Они поехали смотреть помещение вдвоем:

— У подруги не сложилась история с арендодателями, а у меня со шкафом сложилась! — смеется Анна. — Этот прекрасный шкаф мы купили всего за 500 рублей. Его даже не пришлось реставрировать, достаточно было провести влажную уборку.

Студия используется не только для проведения съемок — здесь празднуют Дни рождения, организуют мероприятия, небольшие выставки.

— Помещение интересное, — подчеркивает Константин. — Одни гости говорят, здесь как в Питере, другие — как в Германии. Некоторые уже несколько лет отмечают Дни рождения именно у нас. В этом году одна компания друзей впервые встречала здесь Новый год.

1604. Сделано в Томске

Фото: Серафима Кузина

В декабре 2021 года в том же здании, где располагается «Зеленая мама», появился магазинчик локальных брендов «1604. Сделано в Томске». В нем можно купить любопытные вещи: от авторских украшений и аксессуаров, керамики и предметов интерьера до книг. Все товары произведены в Томске местными мастерами.

Проект «1604» возник, как и фотостудия, спонтанно:

— Вероятно, конец осени и начало зимы — период, когда у нас появляются новые проекты, — смеется Анна. — У меня 23 ноября был День рождения, и мне позвонила арендодатель помещения на первом этаже. Она знала, что у нас этот дом уже стал любимым. Сказала: «Аня, вы интересовались помещением, оно сейчас освобождается. Берете?» Конечно, я согласилась. И начала судорожно думать: что же мы будем с этим пространством делать?! Потом родилась концепция продавать томское. От идеи до воплощения, по нашей традиции, был очень короткий срок: 4 декабря мы подписали договор аренды, а 17 декабря «1604» открылся. Прежде на его месте находилась кофейня, особого ремонта не понадобилось, мы только долго перекрашивали черный потолок в белый.

Фото: Серафима Кузина

Сначала Анна с Константином думали сделать кофейню и магазин. Но новая продуктовая тема потребовала бы серьезного погружения, надо было бы разбираться с СанПиНами. Как-то сама собой пришла тема магазина местных брендов, видимо стены магазинчика «нашептали».

Возможно, формат «1604» будет меняться. Томская тема останется, но к магазинчику добавятся авторские травяные чаи и сибирские лакомства. Обсуждается и вариант с мастер-классами прямо в его помещении.

Пока в «1604» продаются томские вещицы:

— Местные бренды развиваются, хочется их поддержать, — говорит Константин. — Я не томич, как и большинство, приехал сюда учиться и остался, город мне нравится. Да и кого поддерживать, если не своих?

Фото: Серафима Кузина

Предполагается, что со временем в «1604» будет представлено больше брендов — проект открылся в декабре, когда многие мастера были на ярмарках. Пока в магазине можно найти душевный вязаный трикотаж с трамваями, троллейбусами, елочками от «Свитерам», серьги и броши heyday, керамика La Casa, множество соевых экологичных свечей от местных производителей. Или книгу о городе «Городское путешествие. Томск», написанную главным редактором «Томского Обзора» Еленой Фаткулиной. В планах — сотрудничество с ювелирным брендом Taiga Jewelry, гончарной мастерской «Майолика».

Томские бренды могут предлагать свою продукцию проекту:

— Мы открыты к диалогу, но у нас свои критерии отбора, — уточняет Анна. — Важна простота подачи, лаконичность.

Связывая прошлое и будущее

Фото: Серафима Кузина

Проекту Анны и Константина уже больше 12 лет. За это время многое происходило — в стране и мире. На томском бизнесе это тоже сказывалось:

— Легко ничего не дается, я нормально отношусь к трудностям, — поясняет Константин. — Один из самых непростых эпизодов для нас связан с кризисом 2014 года. Тогда курс рубля по отношению к евро и доллару быстро упал. Мы закупаем цветы в Голландии в евро, а транспортные расходы выставляют в долларах. Цены резко изменились. Был такой момент, когда постоянные клиенты, привыкшие, что за две тысячи покупают крутой букет, поражались, когда на ту же сумму он получался очень скромным. Мы не могли не поднимать цену, и не могли делать это резко... Были очень болезненные для нас моменты. С одной стороны, страшно терять клиентов, с другой — во всех цветочных лавках поставки зависели от курса валюты. В тот момент нам пришлось непросто.

Фото: Серафима Кузина

Какие у авторов проекта планы? Говорить о них сложно — здесь любят действовать спонтанно. Но что-то все-таки уже ясно:

— Хочется максимально наполнить магазин изделиями местных производителей и заняться реставрацией мебели, — говорит Анна. — У нас был опыт работы столярного цеха, теперь хотели бы развивать реставрационное направление. Сам дом, где мы располагаемся, дает посыл делать и выставлять что-то винтажное. Тем более, сейчас актуально вторичное использование предметов. Мы вообще очень любим старину — обожаем этот дом и в целом дома с историей. Даже квартиру искали себе исключительно в «сталинке».

Фото: Серафима Кузина

Но и будущее Томска интересует авторов проекта не меньше прошлого. Сама Анна — томичка, и с городом расставаться не хочет:

— Прошлое привлекает в контексте будущего. В нашем городе я вижу будущее и от перспективы развития, как в творчестве, так и в индустриальном развитии, точнее даже в объединении двух этих начал. Дух студенчества, юный, смелый, немного дерзкий, в совокупности с традициями прошлого дают огромные возможности для творчества и производства предметов с местным колоритом, но в новой форме и современной подаче. Оно в том, чтобы, не забывая истоков, традиций, сделать их более привлекательными для гостей города. Возможно, мы будем активно использовать пространство фотостудии для туристов. Нам уже предлагали проводить здесь лекции, экскурсии. А потом те, кто захочет, могли бы заглянуть в «1604» и увезти в свой город созданные в Томске вещи.

Текст: Мария Симонова

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