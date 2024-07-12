В Сибири появятся «умные» счетчики электроэнергии

12 июля 2024 / Томский Обзор

В Сибири создается крупнейшая интеллектуальная система учета электроэнергии на базе облачной инфраструктуры мобильного оператора. Ее планирует установить в течение трех лет ПАО «МТС» в многоквартирных домах Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании.

В рамках этого проекта, стоимость которого составит около 1,5 млрд рублей, МТС автоматизирует учет данных электроэнергии для ресурсоснабжающей организации региона. В частности, компания осуществит поставку, монтаж и обслуживание новых «умных» приборов учета российского производства взамен неисправных, с истекающим сроком межповерочного интервала, а также во вновь построенных домах. Всего система будет обслуживать 86,4 тысяч счетчиков.

«Впервые на рынке МТС берет на себя создание полной законченной автоматизированной системы, включающей программное обеспечение, приборы учета, сеть передачи данных и ЦОДы, а также сервисные работы по монтажу и эксплуатации. Клиент получает готовый продукт — данные. Благодаря сервисной модели клиент сможет преобразовать часть капитальных расходов в операционные, что повысит гибкость финансового планирования и обеспечит постепенный и бесшовный переход на новейшие системы энергоучёта. Интеллектуальный учет сделает максимально прозрачным процесс начисления коммунальных платежей, также сможет обеспечить онлайн-контроль работоспособности устройств и сократит издержки на снятие показаний», — отметил вице-президент по развитию нового и корпоративного бизнеса МТС Олег Алдошин.

После установки новой IoT-системы абоненты смогут дистанционно управлять энергоресурсами, получать и передавать данные в биллинговую систему компании. По оценке специалистов МТС, такие счетчики прослужат не менее 10 лет после запуска программно-аппаратного комплекса.

Для связи каждого IoT-устройства разработчики используют энергоэффективную связь для интернета вещей новейшего стандарта NB-IoT. Она работает в более чем 80 регионах, в том числе и в Томской области. Сеть обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах и цокольных этажах зданий. Кроме того, объем трафика передаваемых данных существенно ниже, чем у аналогичных решений на рынке, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию системы учета.

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