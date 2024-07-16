«Потехе час»: пространство для спорта и отдыха открыли в Томском филиале Сибирской Сервисной Компании

16 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Большую часть жизни человек проводит на работе. Согласно статистике, на производственную деятельность вместе со сборами и дорогой сотрудники тратят 2/3 всего времени.

В Томском филиале Сибирской Сервисной Компании организовали пространство, где специалисты теперь смогут отдохнуть и переключить фокус внимания.

Директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков, Фото: Савелий Петрушев

— Чтобы наша компания показывала высокие результаты и добивалась поставленных целей, коллектив работает в динамичном и насыщенном темпе. Огромное количество ежедневной информации, решение сложных задач — всё это может повышать уровень стресса, а, следовательно — на какое-то время снижать концентрацию и продуктивность, — отметил директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков. — Уверен, что очень важны комфортные условия работы и качественный отдых. Теперь у нас появилось пространство, в котором можно сменить вид деятельности, переключить внимание и даже «сбросить пар». Оно располагает к тому, чтобы на время оставить рабочие задачи и мысли о дедлайнах и отчетах. Уверен, это позитивно отразится на общей обстановке в коллективе, настроении и состоянии сотрудников, а в перспективе поможет эффективнее решать производственные вопросы. Как говорится, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать!

Новое пространство Томского филиала АО «ССК» состоит из нескольких локаций. Есть спортивная зона, где расположен теннисный стол. Есть фотозона из ярко-зелёного экологичного стабилизированного мха, а также уютный уголок с диванчиками, где можно просто попить кофе и отдохнуть. Здесь же расположена новая библиотека с книгами на разные темы: от мотивационной и психологической до художественной литературы.

В библиотеке филиала есть книги на разные темы Фото: Савелий Петрушев

— Был очень удивлен появлению такого пространства в нашем офисе. Меня особенно порадовало появление теннисного стола. Спорт помогает держать себя в хорошей физической форме, переключиться, снять стресс, — поделился заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения Томского филиала АО «ССК» Василий Новохатский. — В теннис играю с детства, очень люблю этот вид спорта. Участвовал в спартакиаде Сибирской Сервисной Компании, даже занимал призовые места. Рад, что теперь можно будет проводить обеденное время с пользой.

Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения Томского филиала АО «ССК»

Василий Новохатский Фото: Савелий Петрушев

— Больше всего меня порадовало появление библиотеки. Здесь собраны интересные издания, многие из них давно хотела прочитать. Я уже взяла одну книгу и даже сделала выписки для себя — рассказала главный специалист тендерного управления Томского филиала АО «ССК» Анна Бардокина. — Радостно, что теперь у нас есть пространство, где действительно можно «выдохнуть» и отвлечься от текущей деятельности, даже просто погрузившись в хорошую книгу и прочитав пару страниц. Мне кажется, это будет сильно востребовано в очень напряженные рабочие периоды. Во время максимальной нагрузки особенно важно уделять внимание отдыху и находить время для него.

Наблюдать за играющими в теннис тоже интересно Фото: Савелий Петрушев

— Я 16 лет работаю в компании, много проектов для работников реализовано за эти годы. Но эта инициатива по мотивации сотрудников меня особенно порадовала. Спорт в рабочее время, который доступен ежедневно — такого у нас еще не было! Надеюсь, это будет пользоваться спросом, — отметила ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения Томского филиала АО «ССК» Юлия Вдовина. — Сама я в теннис играю с 12 лет. Это очень динамичный вид спорта, развивает большое количество мышц, тренирует скорость реакции и быстроту мысли. Спорт помогает переключить внимание, скинуть напряжение, «выплеснуть» эмоции, а потом с новыми силами уже можно опять заниматься работой и решать сложные задачи.

В перспективе в Томском филиале Сибирской Сервисной Компании есть идеи организовать внутренний турнир по теннису, а библиотека будет пополняться новыми книгами. Руководство ждет инициативы и предложений от сотрудников.

Сотрудники Томского филиала «ССК» Фото: Савелий Петрушев

АО «Сибирская Сервисная Компания» работает во всех нефтегазоносных регионах страны. Крупнейшие недропользователи России доверяют АО «ССК» сложные и ответственные объекты. Сибирская Сервисная Компания — член Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC), несколько лет является лидером ежегодной премии «Лучший работодатель среди буровых компаний-2024» Первого Бурового Портала и лучшей нефтесервисной компанией в номинации «Условия труда и репутация».

По материалам пресс-службы Томского филиала АО «ССК»

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