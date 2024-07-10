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Вкус лета. Большой гид по томским верандам 30+

Когда в Томске наступает долгожданное лето и приходит жара, одним из главных вопросов при выборе, где провести вечер, становится: «А летняя веранда работает?».

Действительно, где еще можно прочувствовать прелесть теплых дней, как не на красивых прохладных террасах или на драйвовых уличных вечеринках.

В нашем обзоре собрали 30+ мест в городе, где открылись летние веранды.

Заведения расположены в алфавитном порядке.

Стейн-хаус
Антрекот
ул. Розы Люксембург, 16
Возле стейк-хауса «Антрекот», куда даже в понедельник сложно попасть, не забронировав заранее стол, с прошлого года есть своя летняя веранда. От шумной улицы ее отделяют тенистые деревья. Вечером привлекательно светятся гирлянды огней. Веранда с двумя залами — один с диванчиками, закрытый, застекленный, похожий на летний домик, в нем в жару душновато; другой — уличный, с соломенными креслами с подушками, там вечерами очень приятно.

Летник работает с воскресенья по четверг до 22:00, то есть на час меньше, чем сам ресторан, и до 23:00 в пятницу и субботу.

Багет Омлет / Medium, please!

Вдоль двух заведений Багет Омлет И Medium, please! тянутся их уютные веранды. Они ненавязчиво стильные — светлый навес, легкие шторы, цветы в уличных деревянных ящиках. Летники «Багета» и «Медиума» продолжают друг друга и минимально различаются мебелью и декором. Возле кафе — лужайка, где тоже стоит деревянная мебель под открытым небом, некоторые гости располагаются максимально «на природе».

У кафе свои спецпредложения для бизнес-ланчей и завтраков. Кстати, в «Багете-Омлете» есть сибирская линейка десертов, где регулярно появляются новинки, передающие характер Томска. К примеру, муссовый торт «Усова» с крапивным бисквитом.

Коктельный бАР
Барин
пр. Ленина, 62
У коктейльного бара большая веранда, словно опоясывающая само заведение. За легкими шторами скрывается уютное пространство с диванчиками. На этом летнике можно и отведать фирменных коктейлей за дружеской беседой, и побывать на шумной тусовке.
Ресто-место
Ближе
Герцена, 1А
У ресто-места «Ближе» уже не первый год есть узкая веранда, расположенная на большом крыльце заведения. Она узкая и с лаконичным дизайном. Столики стоят, что неудивительно для заведения с таким названием, очень близко друг к другу. От улицы можно слегка отгородиться легкой прозрачной шторкой. Диванчики пластиковые. Удобно, что на столах есть кнопка для вызова официантов. Эту веранду любят гости с маленькими детьми — в «Ближе» есть большой лабиринт для игр.

Гости

Летник в «Гостях» — это веранда под открытым небом, над столиками — лёгкие тканевые зонты. Расположиться можно на плетеных креслах или деревянных лавках. Цветовое решение сдержанное, в бежево-коричневых тонах. При этом на веранде кипит жизнь — лекции, кинопросмотры, вечеринки, диджеи, винные посиделки, спешл-меню.

Грузия и вино

Известный в городе еще с «нулевых» ресторан «Старый замок» превратился в «Грузию и вино». А его дворик остался прежним. Можно сходить и поностальгировать, увидев живописный мостик, качели возле входа и три столика, расположенных на улице. Часть из них под зонтиком.

Китайский ресторан
Дыхание вока
пр. Ленина, 54Б
У кафе «Дыхание вока» с азиатскими вкусами возле остановки «Главпочтамт» символический летник — небольшая площадка с тремя столиками со стульями из пластика. Зонтик есть только на одном из них. Но здесь все равно обычно людно.

Йохан-Пивохан

В пивном ресторане «Йохан-Пивохан» по-прежнему любят шумные масштабные тусовки. На своей летней веранде на Нахимова, 8Б, вмещающей более 500 человек, заведение масштабно отмечало традиционный Йохан Фест. В этом году он был в сибирском стиле. Также у бара есть застекленный балкон, он поменьше, но тоже вместит до 100 гостей. Это второй этаж заведения. Иногда праздники охватывают и улицу возле бара. В «Йохане» реально попасть на жаркие вечеринки с танцами до утра.

А в ресторане на Кирова, 58 более компактную и спокойную террасу в этом году заведение открыло одним из первых в Томске — еще в начале мая. Здесь есть тепловые пушки и пледы, которые станут актуальны уже скоро — даже оглянуться не успеем, как наступит август и сентябрь.

К папе на 'pizza

Здесь, можно сказать, полноценный летний зал, который не разбирается и в холодные времена. А в жаркие месяцы многочисленные стеклянные окна открываются. Яркие диванчики теплых тонов, подвесные горшки с цветами, зеленые лианы по стенам создают летнее настроение даже в дождливые дни. У входа — уютное кресло-кокон. А вечером в выходные на веранде работает диджей.

Ресторан
Кастелло
Мельничная ул., 11
У загадочного и часто закрытого на спецобслуживание ресторана «Кастелло» веранда — одна из немногих выходящих на набережную. Она довольно закрытая, с очень лаконичным дизайном. С этого сезона возле входа в заведение выставлено меню — оно поможет сориентироваться, что и за сколько здесь можно попробовать.

Коробок

«Коробок» пользуется своим отличным расположением и оформил для летника арку, ведущую во двор. Именно в ней находятся столики с диванчиками. получается очень атмосферно. Во внутреннем дворе теперь столиков не видно, хотя в прежние сезоны можно было расположиться и там. Зато на деревянном помосте стоят несколько шезлонгов.

Кудесы / Пешком постою / Break me Fast

Серия из небольших летников на улице Советской, где можно выбрать, какая кухня больше по вкусу. У кондитерской «Кудесы» верандочка деревянная, напоминающая русские терема — с плотным навесом, украшенным резными кружевами. У грузинского ресторана «Пешком постою» — лаконичная, пару столиков с пластиковыми креслами и лавками под зонтиками. У городского кафе Break me Fast под навесом оранжевые кресла креативной формы.

А еще один сосед этих заведений, Doner master, где были пластиковые столики в духе кафе из 90-х, в этом году без веранды.

Гастрохолл
Лампочка
пр. Кирова, 5 ст13 /​ ул. Белинского, 41
Модный новый гастрохолл «Лампочка», конечно, не обошелся без летника. Выход во двор слева от сцены. Здесь есть своя музыкальная площадка, на полу лежат ковры. Также на летнике несколько барных стоек и две больших зоны со столиками — для кальянов и бездымная. Интересно, что дымная в серых тонах; та, где воздух свежее — скорее, бежевая. Стулья жёсткие — металлические либо деревянные.

В пространстве много бочек — в некоторых растет зелень, другие превращены в столы. Кроме многочисленных растений, на летнике есть и несколько молодых сосен. Навес плотный и, разумеется, щедро украшенный лампочками.

Про крафт / Spirits

Мимо этого летнего пространства вечером точно не пройти! Шум, песни, танцы, количество людей, явно превосходящее количество мест. Сама веранда «Про крафта» компактная — это просто несколько столиков под навесом бара. Но вокруг — кубы, бочки и сцена, на которой проходят концерты. Уже не первый год это одна из самых громких и заметных томских веранд.

Птичка

У «Птички» есть небольшой летник. Он расположен в сквере в центре Томска, возле памятника главному литературному юбиляру этого года — Александру Сергеевичу Пушкину. Можно попробовать там блюда и напитки «на фоне Пушкина». Столики стоят под зонтиками, так что надежной защиты от стихии здесь нет, зато много свежего воздуха.

В том же сквере — компактный летник бара паровых коктейлей «Джон Голт». Его от глаз прохожих защищают главным образом деревья и невысокая ограда с горшками цветов.

Река 827

К этому сезону уже давно известную томичам веранду обновили. Она по-прежнему со вдохновляющим видом на реку, надежно закрытая на случай непогоды, с большими окнами. Но внутри — мягкие кресла и неординарный дизайн ламп и украшений, свисающих с потолка. Атмосферы добавляет и уютная кирпичная стена ресторана.

Ресторан 1902

Летник сравнительно нового ресторана 1902 обосновался прямо на улице Ленина. Он в сдержанных белых и коричневых тонах, столики небольшие, стулья с подушками. От прохожих гостей отделяют горшки и перегородки с цветами, от дождей и солнца защищают зонтики.

Трактир
Сибирская трапеза
ул. Карла Маркса, 20А
Эта веранда напоминает, что есть неизменные вещи. В летнике «Сибирской трапезы» по-прежнему стиль охотничьего домика — мебель и навес из дерева, ковры на стенах, флажки под потолком, а на стенах охотничьи трофеи — рога лосей и чучела птиц. Сюда можно заглянуть, в том числе, на бизнес-ланч.

Сибирь

Эта веранда относится к старожилам. Она находится в самом центре Томска еще с тех времен, когда летники в городе были редкостью. Веранда окружена тумбами с цветами. На столиках — салфетки с симпатичными рисунками и цветастые скатерти, кресла плетеные и с подушками. Крыша и прикрывающий навес из плотного темного материала защищают от жары, дождей и взглядов многочисленных прохожих.

Ресторан
Славянский базар
пл. Ленина, 10
Легендарное заведение, известное с XIX века, вернулось и делает акцент на русской кухне в современном прочтении. Еще в меню — любопытная серия из 12 коктейлей, названных в честь месяцев года, и несколько напитков, получивших имя произведений Чехова — как известно, классик этот томский ресторан хвалил.

У «Славянского базара» красивая и летняя веранда на набережной, где невольно вспоминаются приморские курортные кафе — в интерьерном решении преобладает белый цвет. Атмосферу поддерживают зеленые растения. На деревянных белых креслах — подушки, навес плотный, защищающий от солнца и дождей. Вечером над потолком горят уютные гирлянды из лампочек.

Счастье Есть / Иtaly

Свои террасы у двух томских заведений на Белинского. У «Счастья есть» летник возле входа в кафе, под основательным навесом. Здесь радует глаз сочетание белого и бирюзового, атмосфера с налетом винтажа. Кстати, «Счастью есть» в этом году незаметно исполнилось уже 10 лет.

У Иtaly терраса зовется «Апероль-бар». В нем царят яркие цвета и пляжное настроение. На стенах — рисунки, посвященные культовому коктейлю «Апероль», пластиковые стулья разных тонов оранжевого, в центре зала — подвесное кресло. Под потолком — много кашпо с растениями.

И, конечно, гости по-прежнему любят фотографироваться на фоне жизнеутверждающих надписей — на стенах заведения убеждают: «Будь счастлив при малейшей возможности!», — и красивые интерьеры террас в сочетании с насыщенным меню располагают к гедонизму.

Ресторан
Сыроварня
ул. Набережная реки Ушайки, 8
Свою веранду в «Сыроварне» построили сразу надолго. Она продумана специально для наших суровых погод и полностью застекленная. Летник находится во дворе здания. Это большое пространство под стеклянным потолком со множеством лампочек. Есть столики с мягкими диванчиками и с деревянными стульями. Летнюю атмосферу усиливают букеты цветов и зеленые растения.

Харди-Гарди

Гриль-бар

ул. Красноармейская, 31

У старожилов томского общепита — «Харди-Гарди» — теперь тоже есть летник. А на улице Фрунзе летние веранды настоящий раритет! Стиль заведения здесь подчеркивается телефонной будкой в английском стиле. Веранда украшена целой россыпью лампочек. Работает она в хорошую погоду, но не целый день, а с 17:00 часов в будни и с 12:00 в выходные.

Хлеб-соль

У этого заведения веранда называется «Дача». И в соответствующем «природном» стиле и решена — деревянная мебель естественных тонов, клетчатые занавески из плотной натуральной ткани. От непогоды защищает деревянная крыша. Чувствуется обаяние простых и уютных загородных домов.

Грузинский ресторан
Южани с огоньком
пр. Ленина, 41
Это новая веранда, расположенная прямо на проспекте Ленина возле вторых томских «Южан». На летнике деревянная светлая мебель с подушками. От суеты улицы отделяет перегородка из тонких дощечек, от солнца защищают занавески, поэтому днем здесь может быть жарковато. Для тех, кто смело готов сидеть под открытом небом, есть три небольших столика возле здания.
Кафе-кондитерская
Baba Roma
пр. Ленина, 80
Возле центральной кондитерской, расположенной у остановки ТЮЗ, появился крошечный летник в европейском стиле — несколько компактных симпатичных столиков, отделенных от всегда людного тротуара только перегородкой. Зонтиков или навеса над ними нет.

El Mucho / Clever

Редкий для Томска случай летника на втором этаже. На веранде El Mucho — полотно с портретом художницы Фриды Кало, простой и эффектный дизайн из лоскутов, бочки, на которых нарисованы кактусы. От солнца защищает навес. Есть большой столик с диванчиком и варианты поменьше со стульями или креслами.

Вторая часть веранды выглядит поспокойнее, решена в сдержанных тонах. Но выходит на проезжую часть, так что обстановка там менее камерная. Веранда очень открытая, так что для дождливых дней не подойдет, зато на ней отлично чувствуется лето.

Make Love Pizza

Инди-бар «Задворки» Make Love Pizza– повод вспомнить, что Томск чем-то похож на Питер и у нас есть свои колоритные дворы. Во внутреннем дворике «на Леннона» прячется очень открытый летник пиццерии. На помосте — деревянная мебель с подушками, зонтики. Периодически в пространстве всяческий движ — выставки фоторабот, живая музыка. Работает бар по пятницам, субботам и воскресеньям с 17:00 до 00:00, если на улице не бушует стихия.

МЯСО&БУРГЕРЫ / Кальян-бар
RE: BRO / Фабрика
пр. Ленина, 77а
В одном дворике в центре Томска сразу два летника. Веранда «Фабрики» компактная, здесь есть столик с диванчиками и стульями. Крыша основательная, надежна защищающая от дождя, а одна стена открытая, окон нет, только шторки. «Фишка» этого пространства — украшение в виде… перевернутого бирюзового велосипеда!

У двух пространств RE: BRO — с мясом-бургерами и кофе-вино — один общий летник. Отдельная площадка, более воздушная — здесь вместо конструкции на века преобладают шторки и рейки. Дизайн лаконичен — сдержанные тона, простые формы, столы и лавки. Просторно, так что места хватит многим.

Paradox Place / Афоня

У «Афони» и Paradox Place колоритный просторный дворик расположен ближе к концу Ленина, где заведений уже не очень много. Здесь вдали друг от друга расставлено несколько темных столиков разных стилей, есть небольшой навес и прямо на улице висит большое зеркало.

Кафе итальянской кухни
PastaMama
пр. Ленина, 121
Существующая уже давно, компактная веранда возле этого заведения по-прежнему напоминает о цветах итальянского флага. Здесь ярко — на креслах цветные подушки, зелёное покрытие на полу, много живых и декоративных растений. Под потолком не просто светящиеся гирлянды лампочек, а светильники с плафонами.

Santa Monica

У стерео-кафе очень открытая терраса — это столики под зонтиками. Глаз радует и приятное, нетривиальное сочетание белого с бирюзовым, и живые цветы. Получается стильно и очень свежо, по-летнему. Из мебели — лавки, превращающиеся в диванчики благодаря большим подушкам. Перед визитом лучше заглянуть в афишу заведения — там отмечены и всевозможные события, и дни, когда кафе закрыто на спецобслуживание.

ГАСТРО-КАФЕ
Soft loft
ул. Никитина, 8Б
Здесь находится длинная и узкая открытая веранда под навесом. Под потолком лампочки, вместо забора — обилие горшков с цветами. Есть столики на четверых и на двоих. Веранда работает весь день, на ней можно пообедать. Сейчас, кстати, в «Лофте» к любому заказу подают комплимент — авторский овощной соус с разными видами хлеба.

South spot bar / Chupito

Летник двух заведений — баров South spot и Chupito по-прежнему спрятан от суетной улицы Ленина в уютном дворике. Здесь очень неформальная атмосфера. Есть пара отдельных эффектных зеленых столиков с лавками под открытым небом. Впрочем, основной летник сейчас тоже без зонтиков– это яркие столы из дерева и из бочек, на которых стоят цветы в колоритных вазочках в форме черепов. Гирлянды из сине-белых флажков, похожих на паруса, создают слегка морскую атмосферу.

Жаль, что в заведениях больше нет меню бизнес-ланчей.

Ресторан паназиатской кухни
TomYumBar
ул. Обруб, 6
Одна из самых теплых томских веранд — это балкон, защищенный от сибирских непогод стеклом. Благодаря этому веранда работает не только летом. Здесь уютные лампочки и удобные основательные кресла. Еще из TomYumBar красивый вид на Ушайку, здесь получаются эффектные снимки.

Текст: Мария Симонова

Фото: из социальных сетей заведений и архива издания

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