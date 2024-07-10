Вкус лета. Большой гид по томским верандам 30+

10 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Когда в Томске наступает долгожданное лето и приходит жара, одним из главных вопросов при выборе, где провести вечер, становится: «А летняя веранда работает?».

Действительно, где еще можно прочувствовать прелесть теплых дней, как не на красивых прохладных террасах или на драйвовых уличных вечеринках.

В нашем обзоре собрали 30+ мест в городе, где открылись летние веранды.

Заведения расположены в алфавитном порядке.

Стейн-хаус Антрекот ул. Розы Люксембург, 16

Багет Омлет / Medium, please!

Кафе / meat&drink

пр. Ленина, 55

Вдоль двух заведений Багет Омлет И Medium, please! тянутся их уютные веранды. Они ненавязчиво стильные — светлый навес, легкие шторы, цветы в уличных деревянных ящиках. Летники «Багета» и «Медиума» продолжают друг друга и минимально различаются мебелью и декором. Возле кафе — лужайка, где тоже стоит деревянная мебель под открытым небом, некоторые гости располагаются максимально «на природе».



У кафе свои спецпредложения для бизнес-ланчей и завтраков. Кстати, в «Багете-Омлете» есть сибирская линейка десертов, где регулярно появляются новинки, передающие характер Томска. К примеру, муссовый торт «Усова» с крапивным бисквитом.

Коктельный бАР Барин пр. Ленина, 62

Ресто-место Ближе Герцена, 1А

Гости

Кафе

пр. Фрунзе, 90

Летник в «Гостях» — это веранда под открытым небом, над столиками — лёгкие тканевые зонты. Расположиться можно на плетеных креслах или деревянных лавках. Цветовое решение сдержанное, в бежево-коричневых тонах. При этом на веранде кипит жизнь — лекции, кинопросмотры, вечеринки, диджеи, винные посиделки, спешл-меню.

Грузия и вино

Ресторан

ул. Гагарина, 11а

Известный в городе еще с «нулевых» ресторан «Старый замок» превратился в «Грузию и вино». А его дворик остался прежним. Можно сходить и поностальгировать, увидев живописный мостик, качели возле входа и три столика, расположенных на улице. Часть из них под зонтиком.

Китайский ресторан Дыхание вока пр. Ленина, 54Б

Йохан-Пивохан

Пивной ресторан

ул. Нахимова, 8Б / пр. Кирова, 58

В пивном ресторане «Йохан-Пивохан» по-прежнему любят шумные масштабные тусовки. На своей летней веранде на Нахимова, 8Б, вмещающей более 500 человек, заведение масштабно отмечало традиционный Йохан Фест. В этом году он был в сибирском стиле. Также у бара есть застекленный балкон, он поменьше, но тоже вместит до 100 гостей. Это второй этаж заведения. Иногда праздники охватывают и улицу возле бара. В «Йохане» реально попасть на жаркие вечеринки с танцами до утра.

А в ресторане на Кирова, 58 более компактную и спокойную террасу в этом году заведение открыло одним из первых в Томске — еще в начале мая. Здесь есть тепловые пушки и пледы, которые станут актуальны уже скоро — даже оглянуться не успеем, как наступит август и сентябрь.

К папе на 'pizza

Гастробар

ул. Алексея Беленца, 9/1

Здесь, можно сказать, полноценный летний зал, который не разбирается и в холодные времена. А в жаркие месяцы многочисленные стеклянные окна открываются. Яркие диванчики теплых тонов, подвесные горшки с цветами, зеленые лианы по стенам создают летнее настроение даже в дождливые дни. У входа — уютное кресло-кокон. А вечером в выходные на веранде работает диджей.

Ресторан Кастелло Мельничная ул., 11

Коробок

Гастробар

ул. Набережная р. Ушайки, 8

«Коробок» пользуется своим отличным расположением и оформил для летника арку, ведущую во двор. Именно в ней находятся столики с диванчиками. получается очень атмосферно. Во внутреннем дворе теперь столиков не видно, хотя в прежние сезоны можно было расположиться и там. Зато на деревянном помосте стоят несколько шезлонгов.

Кудесы / Пешком постою / Break me Fast

Кондитерская / грузинская закусочная / кафе

ул. Советская, 80

Серия из небольших летников на улице Советской, где можно выбрать, какая кухня больше по вкусу. У кондитерской «Кудесы» верандочка деревянная, напоминающая русские терема — с плотным навесом, украшенным резными кружевами. У грузинского ресторана «Пешком постою» — лаконичная, пару столиков с пластиковыми креслами и лавками под зонтиками. У городского кафе Break me Fast под навесом оранжевые кресла креативной формы.

А еще один сосед этих заведений, Doner master, где были пластиковые столики в духе кафе из 90-х, в этом году без веранды.

Гастрохолл Лампочка пр. Кирова, 5 ст13 /​ ул. Белинского, 41

Про крафт / Spirits

Бар/ рюмочная

ул. Розы Люксембург, 5/1

Мимо этого летнего пространства вечером точно не пройти! Шум, песни, танцы, количество людей, явно превосходящее количество мест. Сама веранда «Про крафта» компактная — это просто несколько столиков под навесом бара. Но вокруг — кубы, бочки и сцена, на которой проходят концерты. Уже не первый год это одна из самых громких и заметных томских веранд.

Птичка

Гастробар

пр. Ленина, 81

У «Птички» есть небольшой летник. Он расположен в сквере в центре Томска, возле памятника главному литературному юбиляру этого года — Александру Сергеевичу Пушкину. Можно попробовать там блюда и напитки «на фоне Пушкина». Столики стоят под зонтиками, так что надежной защиты от стихии здесь нет, зато много свежего воздуха.

В том же сквере — компактный летник бара паровых коктейлей «Джон Голт». Его от глаз прохожих защищают главным образом деревья и невысокая ограда с горшками цветов.

Река 827

Ресторан

пер. Кооперативный, 2

К этому сезону уже давно известную томичам веранду обновили. Она по-прежнему со вдохновляющим видом на реку, надежно закрытая на случай непогоды, с большими окнами. Но внутри — мягкие кресла и неординарный дизайн ламп и украшений, свисающих с потолка. Атмосферы добавляет и уютная кирпичная стена ресторана.

Ресторан 1902

Винный ресторан

пр. Ленина, 1

Летник сравнительно нового ресторана 1902 обосновался прямо на улице Ленина. Он в сдержанных белых и коричневых тонах, столики небольшие, стулья с подушками. От прохожих гостей отделяют горшки и перегородки с цветами, от дождей и солнца защищают зонтики.

Трактир Сибирская трапеза ул. Карла Маркса, 20А

Сибирь

Ресторан

пр. Ленина, 91

Эта веранда относится к старожилам. Она находится в самом центре Томска еще с тех времен, когда летники в городе были редкостью. Веранда окружена тумбами с цветами. На столиках — салфетки с симпатичными рисунками и цветастые скатерти, кресла плетеные и с подушками. Крыша и прикрывающий навес из плотного темного материала защищают от жары, дождей и взглядов многочисленных прохожих.

Ресторан Славянский базар пл. Ленина, 10

Счастье Есть / Иtaly

Кафе / ресто-бар

ул. Белинского, 28/1

Свои террасы у двух томских заведений на Белинского. У «Счастья есть» летник возле входа в кафе, под основательным навесом. Здесь радует глаз сочетание белого и бирюзового, атмосфера с налетом винтажа. Кстати, «Счастью есть» в этом году незаметно исполнилось уже 10 лет.

У Иtaly терраса зовется «Апероль-бар». В нем царят яркие цвета и пляжное настроение. На стенах — рисунки, посвященные культовому коктейлю «Апероль», пластиковые стулья разных тонов оранжевого, в центре зала — подвесное кресло. Под потолком — много кашпо с растениями.

И, конечно, гости по-прежнему любят фотографироваться на фоне жизнеутверждающих надписей — на стенах заведения убеждают: «Будь счастлив при малейшей возможности!», — и красивые интерьеры террас в сочетании с насыщенным меню располагают к гедонизму.

Ресторан Сыроварня ул. Набережная реки Ушайки, 8

Харди-Гарди

Гриль-бар

ул. Красноармейская, 31

У старожилов томского общепита — «Харди-Гарди» — теперь тоже есть летник. А на улице Фрунзе летние веранды настоящий раритет! Стиль заведения здесь подчеркивается телефонной будкой в английском стиле. Веранда украшена целой россыпью лампочек. Работает она в хорошую погоду, но не целый день, а с 17:00 часов в будни и с 12:00 в выходные.

Хлеб-соль

Ресторан

ул. Герцена, 21А

У этого заведения веранда называется «Дача». И в соответствующем «природном» стиле и решена — деревянная мебель естественных тонов, клетчатые занавески из плотной натуральной ткани. От непогоды защищает деревянная крыша. Чувствуется обаяние простых и уютных загородных домов.

Грузинский ресторан Южани с огоньком пр. Ленина, 41

Кафе-кондитерская Baba Roma пр. Ленина, 80

El Mucho / Clever

Паб / латиноамериканский бар

пр. Ленина, 41

Редкий для Томска случай летника на втором этаже. На веранде El Mucho — полотно с портретом художницы Фриды Кало, простой и эффектный дизайн из лоскутов, бочки, на которых нарисованы кактусы. От солнца защищает навес. Есть большой столик с диванчиком и варианты поменьше со стульями или креслами.



Вторая часть веранды выглядит поспокойнее, решена в сдержанных тонах. Но выходит на проезжую часть, так что обстановка там менее камерная. Веранда очень открытая, так что для дождливых дней не подойдет, зато на ней отлично чувствуется лето.

Make Love Pizza

Пиццерия

пр. Ленина, 85А

Инди-бар «Задворки» Make Love Pizza– повод вспомнить, что Томск чем-то похож на Питер и у нас есть свои колоритные дворы. Во внутреннем дворике «на Леннона» прячется очень открытый летник пиццерии. На помосте — деревянная мебель с подушками, зонтики. Периодически в пространстве всяческий движ — выставки фоторабот, живая музыка. Работает бар по пятницам, субботам и воскресеньям с 17:00 до 00:00, если на улице не бушует стихия.

МЯСО&БУРГЕРЫ / Кальян-бар RE: BRO / Фабрика пр. Ленина, 77а

Paradox Place / Афоня

Кофейня / кафе паназиатской кухни

пер. Красный, 10а

У «Афони» и Paradox Place колоритный просторный дворик расположен ближе к концу Ленина, где заведений уже не очень много. Здесь вдали друг от друга расставлено несколько темных столиков разных стилей, есть небольшой навес и прямо на улице висит большое зеркало.

Кафе итальянской кухни PastaMama пр. Ленина, 121

Santa Monica

Стерео-кафе

ул. Кулева, 26

У стерео-кафе очень открытая терраса — это столики под зонтиками. Глаз радует и приятное, нетривиальное сочетание белого с бирюзовым, и живые цветы. Получается стильно и очень свежо, по-летнему. Из мебели — лавки, превращающиеся в диванчики благодаря большим подушкам. Перед визитом лучше заглянуть в афишу заведения — там отмечены и всевозможные события, и дни, когда кафе закрыто на спецобслуживание.

ГАСТРО-КАФЕ Soft loft ул. Никитина, 8Б

South spot bar / Chupito

бар крафтового пива и бурбонов / кафе-бар мексиканской кухни

пр. Ленина, 1

Летник двух заведений — баров South spot и Chupito по-прежнему спрятан от суетной улицы Ленина в уютном дворике. Здесь очень неформальная атмосфера. Есть пара отдельных эффектных зеленых столиков с лавками под открытым небом. Впрочем, основной летник сейчас тоже без зонтиков– это яркие столы из дерева и из бочек, на которых стоят цветы в колоритных вазочках в форме черепов. Гирлянды из сине-белых флажков, похожих на паруса, создают слегка морскую атмосферу.

Жаль, что в заведениях больше нет меню бизнес-ланчей.

Ресторан паназиатской кухни TomYumBar ул. Обруб, 6

Текст: Мария Симонова

Фото: из социальных сетей заведений и архива издания

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