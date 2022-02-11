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Более 1080 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 087 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 139 человек. 191 заболевший госпитализирован, четверо заразившихся скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 77 405 случаев заболевания коронавирусом. 65 254 заболевших выздоровели, 722 — скончались.

Между тем, в России зафиксировано новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 203,9 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что большая часть заболеваний COVID-19 в Томской области приходится на штамм «омикрон». При этом госпитализация требуется лишь каждому 10 инфицированному.

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