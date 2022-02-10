Большинство случаев заболевания коронавирусом в Томской области дает штамм «омикрон»

10 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

В Томской области 70% случаев заболевания коронавирусом дает штамм «омикрон». При этом, несмотря на высокие темпы прироста числа заболевших, в госпитализации нуждаются лишь 10% инфицированных. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения со ссылкой на замгубернатора Томской области по социальной политике Алену Левко.

По ее словам, фокус нагрузки сместился с респираторных госпиталей в поликлиники, медицинские пункты и колл-центры.

«Из всех заболевших около 10% требуется госпитализация, 30% — это бессимптомные формы, а все остальные — это люди, которым требуется амбулаторное лечение. И конечно, основная нагрузка приходится именно на первичное звено здравоохранения, на наши колл-центры, на наших терапевтов и педиатров, — подчеркнула Алена Левко. — Более 20 000 звонков в сутки принимают колл-центры и регистратуры поликлиник. Из них 5,5 тысячи приходит на единый номер 122 и единую регистратуру 777-200, это именно вызовы на дом. Еще около 1 000 вызовов приходится на скорую помощь. Если говорить про поликлиники, то более 470 респираторных бригад выезжают к пациентам на дом, ежедневно только в Томске на линию выходят 45 бригад «скорой».

Также замгубернатора отметила, что в течение последних дней в регионе стабильно фиксируется более 900 случаев впервые выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией. При этом 70% приходится на Томск и Томский район.

«Если говорить о структуре заболевших, то рост мы отмечаем во всех возрастных группах, но преобладают люди трудоспособного возраста», — отметила Алена Левко.

Она также отметила, что специалисты ожидают стабилизацию ситуации через две недели. Наиболее эффективными мерами профилактики COVID-19 остаются вакцинация, ношение масок и ограничение социальных контактов.

«Сейчас мы находимся в стадии активного прироста заболевших, и думаю, что такой темп сохранится в течение двух недель. Анализируя предыдущие волны заболеваемости, мы заметили тенденцию к сокращению продолжительности волн. Если мы говорим о первых трех волнах, то их продолжительность была в среднем 110 дней, осенняя четвертая волна уже длилась в течение 80 дней. Прогнозируем, что эта волна будет более короткая, но, как видим, более мощная», — рассказала замгубернатора.

В пресс-службе также напомнили, что для того, чтобы помочь системе здравоохранения справиться с нагрузкой в регионе ввели возможность оформлять больничные дистанционно, привлекли к работе с экстренными вызовами частную неотложную помощь, открыли центры амбулаторной помощи в крупных поликлиниках и мобильные ФАПы в густо населенных микрорайонах Томска — Зеленых Горках и Северном Парке. Еще один такой ФАП появится в Радонежском.

Также губернатор Томской области распорядился выделить дополнительные средства на лекарства больным ковидом и экспресс-тесты для диагностики. До этого глава региона передал в помощь медикам автомобили областной администрации. К этой инициативе присоединились администрации Томска и сельских районов, что позволило пополнить автопарк больниц и поликлиник Томской области на 130 авто.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 75 315 случаев заболевания коронавирусом. 64 978 заболевших выздоровели, 718 — скончались.

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