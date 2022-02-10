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В Томской области губернатор выделил почти 109 млн рубле не тест-системы и лекарства от COVID-19

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция распространение заболевания уровень заболеваемости В Томской области губернатор выделил почти 109 млн рубле не тест-системы и лекарства от COVID-19

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил 108,5 млн рублей из регионального бюджета на приобретение лекарств и тест-систем для экспресс-диагностики COVID-19.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, 88,5 млн рублей департамент здравоохранения направит на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. Остальные 20 млн потратят на тест-системы.

«Омикрон вызвал взрывную волну эпидемии, которая пока не утихает. Поэтому нам нужно обеспечить для жителей Томской области и широкий охват тестирования, и бесплатные лекарства», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 75 315 случаев заболевания коронавирусом. 64 978 заболевших выздоровели, 718 — скончались.

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