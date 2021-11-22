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Более 280 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, 3 заболевших скончались

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 281 случай заболеваемости коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 31 человека, трое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 53 827 случаев заболевания коронавирусом. 39 285 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,09.

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