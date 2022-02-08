Почти тысяча случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Томской области
8 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: visuals on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 995 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 134 человек. Трое заболевших скончались. Также за прошедшие сутки были госпитализированы 266 заболевших коронавиурсом.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 74 334 случаев заболевания коронавирусом. 64 847 заболевших выздоровели, 716 - скончались.
Напомним, в связи со сложившейся эпидобстановкой с 1 февраля в Томской области вводятся дополнительные ограничения.
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