Почти тысяча случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 995 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 134 человек. Трое заболевших скончались. Также за прошедшие сутки были госпитализированы 266 заболевших коронавиурсом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 74 334 случаев заболевания коронавирусом. 64 847 заболевших выздоровели, 716 - скончались.

Напомним, в связи со сложившейся эпидобстановкой с 1 февраля в Томской области вводятся дополнительные ограничения.

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