В Томской области вводятся новые ограничения из-за распространения коронавируса

31 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

С завтрашнего дня, 1 февраля, в Томской области вводятся новые ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Меры касаются проведения массовых мероприятий и перехода ряда образовательных учреждений на дистанционный режим работы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На месяц — до 1 марта — в Томской области запрещено проведение развлекательно-досуговых и иных массовых мероприятий в учреждениях общественного питания. В этот же период под запретом оказание услуг в детских развлекательных центрах, детских игровых комнатах и игровых зонах (в том числе, на территории общепита).

Кроме того, с 1 февраля в Томской области на месяц запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным присутствием. Исключение предусмотрены только для мероприятий, которые проводятся при наличии посадочных мест для зрителей, их заполняемость не должна превышать 50% от общей вместимости.

Также в течение месяца предприятиям и организациям запрещено проводить собрания коллективов и другие массовые мероприятия.

Муниципалитеты обязали переводить не менее чем на недельное дистанционное обучение школы, в которых 1% учеников или 10% работников заболели COVID-19. В течение месяца, с 1 февраля до 1 марта, учреждения дополнительного образования всех форм собственности в Томской области будут работать исключительно в дистанционном режиме.

Также с 1 февраля в Томской области приостанавливается оказание плановой медицинской помощи, за исключение пациентов с заболеваниями или состоянием здоровья, при которых отсрочка медицинской помощи критична для здоровья (главным образом, это медпомощь при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях).

«Новые ограничения продиктованы эпидобстановкой, которая теперь и у нас в Сибири ухудшается с каждым днём, — подчеркнул глава оперштаба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — При сегодняшней динамике мы прогнозируем до 1000 заболевших в сутки. Несмотря на то, что пятая волна по течению болезни легче, чем предыдущие, несмотря на то, что стационары наполовину пусты, наше первичное звено здравоохранения, поликлиники и колл-центры испытывают запредельную нагрузку. И нам нужно сделать всё, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции».

Глава региона поручил департаменту здравоохранения продолжать наращивать количество операторов колл-центров (с сегодняшнего дня в них перешла часть операторов МФЦ), планировать перевод медицинских лабораторий в круглосуточный режим работы и в течение недели решить вопрос о выдаче больничных листов дистанционным образом, как в Москве.

«Введенные ограничения, направленные на сохранение здоровья людей, не будут работать без жесткого контроля, — подчеркнул губернатор. — У правоохранительных органов есть все полномочия вплоть до закрытия учреждений, нарушающих введенный порядок. Очень надеюсь, что у нас до этого не дойдет».

Глава Томской области поручил главам муниципалитетам усилить санитарную обработку общественного транспорта, а также сократить интервалы движения автобусов либо увеличить их количество на линии.

Глава региона отметил, что Томская область готова к самому сложному развитию эпидемии и призвал всех, кто делал прививку более шести месяцев назад или не делал ее вовсе — срочно сделать. Кроме того, губернатор не исключил введения новых дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19 в случае неблагоприятного развития ситуации.

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