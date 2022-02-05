Более 990 случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 992 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 171 человека. Также за прошедшие сутки были госпитализированы 223 заболевших коронавиурсом.

Напомним, в связи со сложившейся эпидобстановкой с 1 февраля в Томской области вводятся дополнительные ограничения.

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