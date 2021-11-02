Томский ресторан вошел в ТОП-250 лучших заведений России

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2021 // Фото: Владимир Дударев

По итогам премии WHERETOEAT RUSSIA 2021 томский ресторан «Кухтерин» вошел в рейтинг лучших заведений страны. Он занял 241 место из 843.

Как сообщают организаторы, лучшим заведением России в 2021 году стал ресторан «Birch» во главе с шеф-поваром Хезретом-Арсланом Бердиевым. В десятку вошли ещё три питерских заведения, четыре московских и два южных — из Краснодара и Ростова-на-Дону.

Лидер сибирского рейтинга WHERETOEAT SIBERIA 2021 — красноярский ресторан «0.75 Please Wine & Kitchen» — занял во всероссийском списке 37 место. В ТОП-50 попал и ресторан «Tunguska», также из Красноярска.

Среди томских ресторанов в список WHERETOEAT RUSSIA вошли ещё три заведения: кафе «Гости» (246-268), ресторан «Река 827» (389—445) и кафе «Лофт» (446—507). В рейтинге они расположились ниже ресторана «Кухтерин» и попали в ТОП-500.

Напомним, в октябре этого года в Красноярске состоялась первая в истории церемония вручения наград национальной ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA 2021. По его результатам томский ресторан «Кухтерин» вошел в десятку лучших, а повар ресторана, Станислав Тимофеев, попал в шорт-лист претендентов на победу в номинации «Шеф-повар года».

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