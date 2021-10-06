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Томский ресторан вошел в десятку лучших в Сибири

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В среду, 5 сентября, в Красноярске состоялась первая в истории церемония вручения наград национальной ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA 2021. Десятку лучших ресторанов Сибири выбирало экспертное жюри.

Как сообщают организаторы, первое место в рейтинге ресторанов в соответствии с суммой набранных баллов занял красноярский ресторан 0.75 Please Wine & Kitchen. Шеф-повар заведения Роман Киселев также стал первым в регионе обладателем награды «Шеф-повар года».

Томский ресторан «Кухтерин» вошел в десятку лучших по версии WHERETOEAT SIBERIA 2021. Его повар Станислав Тимофеев попал в шорт-лист претендентов на победу в номинации «Шеф-повар года».

Приз «Лучший бар» получил новосибирский коктейль-бар HIDE. Победителем в специальной номинации «Выбор СМИ» стал новосибирский ресторан #СибирьСибирь. Специалисту из 0.75 Please Wine & Kitchen Александру Волощуку достался титул «Сомелье года». Кроме того, победу в новой номинации «Официант года» одержал Михаил Голобоков из красноярского Fresco.

Десятка лучших ресторанов по версии WHERETOEAT SIBERIA 2021:

Напомним, ранее четыре томских ресторана вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT SIBERIA 2021. За место в десятке лучших боролись «Кухтерин», «Нарым», «54А4» и «Река 827».

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