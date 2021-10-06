Томский ресторан вошел в десятку лучших в Сибири
В среду, 5 сентября, в Красноярске состоялась первая в истории церемония вручения наград национальной ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA 2021. Десятку лучших ресторанов Сибири выбирало экспертное жюри.
Как сообщают организаторы, первое место в рейтинге ресторанов в соответствии с суммой набранных баллов занял красноярский ресторан 0.75 Please Wine & Kitchen. Шеф-повар заведения Роман Киселев также стал первым в регионе обладателем награды «Шеф-повар года».
Томский ресторан «Кухтерин» вошел в десятку лучших по версии WHERETOEAT SIBERIA 2021. Его повар Станислав Тимофеев попал в шорт-лист претендентов на победу в номинации «Шеф-повар года».
Приз «Лучший бар» получил новосибирский коктейль-бар HIDE. Победителем в специальной номинации «Выбор СМИ» стал новосибирский ресторан #СибирьСибирь. Специалисту из 0.75 Please Wine & Kitchen Александру Волощуку достался титул «Сомелье года». Кроме того, победу в новой номинации «Официант года» одержал Михаил Голобоков из красноярского Fresco.
Десятка лучших ресторанов по версии WHERETOEAT SIBERIA 2021:
- 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск;
- Tunguska, Красноярск;
- Чешуя, Красноярск;
- «33 вино и тапас», Иркутск;
- Fresco, Красноярск;
- Pardon My French, Новосибирск;
- «Жан Хуан Лу», Новосибирск;
- «Булгаков», Красноярск;
- «Коробок», Новосибирск;
- «Кухтерин», Томск.
Напомним, ранее четыре томских ресторана вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT SIBERIA 2021. За место в десятке лучших боролись «Кухтерин», «Нарым», «54А4» и «Река 827».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».