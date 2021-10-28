Во время ковидных каникул учреждения соцзащиты Томской области будут работать в обычном режиме

28 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, центры социальной поддержки населения Томской области будут работать в обычном режиме. Прием будет проводиться по предварительной записи, с соблюдением масочного режима.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, соцработники, помогающие пожилым на дому, посетят своих подопечных по графику. Центры социальной адаптации будут без выходных оказывать помощь людям без определенного места жительства.

Вопросы по работе социальных служб можно задать по телефонам: 8 (3822) 41-08-22 (социальные услуги на дому), 8 (3822) 66-20-01, 67-83-93 (помощь людям без определенного места жительства). Также в областном департаменте социальной защиты населения в эти дни будет работать горячая линия (3822) 60-27-99: в будние дни с 9.00 до 18.00 на вопросы будут отвечать специалисты, в нерабочее время обращения будут записываться для дальнейшей их отработки.

Доставка социальных выплат будет осуществляться по графику работы почты с 5 по 25 ноября.

Напомним, с 30 октября в Томской области ужесточается режим ограничений в связи с установлением с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

Как сообщалось, с 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19. Также в регионе введена обязательная вакцинация, проводятся рейды по соблюдению масочного режима, «скорая» работает в усиленном режиме.

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