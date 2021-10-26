Власти Томской области поддержат бизнес в период ковидных ограничений

26 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Елена Питер

В Томской области примут дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса в период вынужденных каникул с 30 октября по 7 ноября.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, меры коснутся организаций, которые приостанавливают деятельность на период каникул, либо попавших под ограничения в виде QR-кодов. Полный перечень таких отраслей будет подготовлен к пятнице, 29 октября.

«Перечень отраслей мы уточняем, но понятно, что это сфера услуг, общественное питание, досуговые организации, дополнительное образование детей. В перечень могут войти парикмахерские, фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры», — сообщил замгубернатора Андрей Антонов.

Так, предприятия и НКО получат безвозмездные гранты в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, а также кредиты под 3% до 300 млн рублей. Такие меры 25 октября проанонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В свою очередь губернатор Томской области принял решение компенсировать оплаты ЖКУ для предпринимателей. Она будет предоставлена за ноябрь, ее объем составит до 50 тыс. рублей. Деньги предприниматели получат в январе. При необходимости эту меру поддержки могут продлить.

Губернатор также распорядился предоставлять предпринимателям региональные кредиты под низкий процент: бизнес может получить эти льготы, если сохранит численность сотрудников на уровне не ниже 90%, а также вакцинирует не менее 80% персонала.

Льготные кредиты будет предоставлять Фонд микрофинансирования Томской области. Предприниматели смогут привлечь на текущие расходы от 50 тысяч до 3 миллионов рублей на срок до двух лет. Процентная ставка в первый год составит 3%, в оставшийся срок — 80% от ключевой ставки Центробанка РФ.

Для консультирования малого и среднего бизнеса по вопросам предоставления федеральной и региональной поддержки в период коронавирусных ограничений в Томской области открыта горячая линия 8 (3822) 901-000 (центр «Мой бизнес»).

Напомним, с 30 октября в Томской области ужесточается режим ограничений в связи с установлением с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

Как сообщалось, с 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19. Также в регионе введена обязательная вакцинация, проводятся рейды по соблюдению масочного режима, «скорая» работает в усиленном режиме.

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