Минтранс поддержал обращение губернатора Томской области о смягчении требований к малым аэропортам

20 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Министерство транспорта РФ поддержало предложение губернатора Томской области Сергея Жвачкина о смягчении требований к малым аэропортам и направило в правительство проект новых требований по обеспечению безопасности для объектов транспортной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, проект проходит регламентные процедуры, установленные правительством РФ. Их рассматривает правительственная комиссия по проведению административной реформы. В итоге проект будет внесен в правительство.

Напомним, ранее авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») закрыла перевозки внутри в Томской области, Республике Алтай и в Забайкалье. Причиной стали новые требования к безопасности малых аэропортов. Позже Сергей Жвачкин направил обращение в Министерство транспорта РФ и правительство РФ с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам. Глава региона попросил федеральный центр перенести срок вступления в силу новых требований и ввести дифференцированный подход, учитывающий интенсивность выполнения полетов и тип посадочной площадки.

Затем Минтранс заявил о намерении отложить внедрение новых требований к безопасности малых аэропортов в связи с проблемами остановки рейсов по местным авиалиниям в Томской области, на Алтае и в Забайкалье.

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