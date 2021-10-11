«СиЛА» приостановила полеты в Томской области из-за новых требований к малым аэропортам

11 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») закрыла перевозки внутри в Томской области, Республике Алтай и в Забайкалье. Причиной стали новые требования к безопасности малых аэропортов, сообщает агентство РБК.

Авиакомпании «СиЛА» и «Аэросервис» являются единственными перевозчиками между малыми аэропортами в этих трех регионах. По словам основного владельца «Силы» Андрей Богданова, администрации регионов были заранее уведомлены об остановке полетов, а Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское межрегиональные территориальные управления воздушного транспорта (подразделения Росавиации) получили письма-извещения о приостановке работы в отношении 15 посадочных площадок. Представитель министерства регионального развития Республики Алтай подтвердил остановку полетов.

В сообщении отмечается, что жители Горно-Алтайска негативно приняли новость о прекращении полетов. Во время осенне-зимнего сезона на перевалах региона лежит снег, а на дорогах гололед, поэтому они зачастую закрыты. «СиЛА» летала три раза в неделю из Горно-Алтайска в труднодоступные и отдаленные населенные пункты — села Кош-Агач и Усть-Кокса.

По данным РБК, авиакомпании пришлось отменить полеты из-за постановления правительства о повышенных требованиях к транспортной безопасности на посадочных площадках. Для их выполнения к октябрю 2021 года на малых аэропортах должны были появиться специальные ограждения с сигнализацией, системы контроля доступа, видеонаблюдения, связи, оповещения, сбора и обработки информации. Кроме того, площадки необходимо обеспечить доступом к интернету, а также штатом групп быстрого реагирования (контроль, досмотр, охрана). Также, согласно постановлению, в малых аэропортах должно быть организовано круглосуточное патрулирование и осмотр взлетно-посадочной полосы.

По оценкам авиакомпаний и местных властей, для модернизации одной посадочной площадки под новые требования потребуется от 13 до 50 млн рублей.

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