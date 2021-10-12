Томский губернатор попросил правительство пересмотреть требования к малым аэропортам

12 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился в Министерство транспорта РФ и федеральное правительство с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Обращение связано с приостановкой с 5 октября рейсов авиакомпании «СиЛА» по внутриобластным маршрутам «Томск — Каргасок — Новый Васюган» и «Томск-Кедровый» из-за вступления в силу постановления правительства РФ. Новый нормативный акт ужесточает требования по обеспечению транспортной безопасности для малых аэропортов.

«Новые требования практически невыполнимы для большинства операторов небольших посадочных площадок. Это реальная проблема для таких огромных территорий, как наша. Спецограждения с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдение и круглосуточное патрулирование просто нереальны для труднодоступных и малонаселённых пунктов. Новые требования избыточны для маленьких поселков в глухой тайге, и это не только томская проблема. Вопрос транспортной доступности людей не менее важен, чем ее безопасность, нужен компромисс», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В сообщении уточняется, что глава региона попросил федеральный центр перенести срок вступления в силу новых требований и ввести дифференцированный подход, учитывающий интенсивность выполнения полетов и тип посадочной площадки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: