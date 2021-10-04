Команда ТГУ защитила план стратегического развития вуза перед экспертной комиссией программы «Приоритет 2030»
Команда Томского государственного университета представила свою целевую модель и основные фокусировки экспертной комиссии программы «Приоритет 2030», сообщает пресс-служба вуза.
Стратегию представляли ректор Эдуард Галажинский, первый проректор Виктор Демин, проректор по международным отношениям Артем Рыкун, начальник управления информационной политики Юлия Эмер и заведующий лабораторией экспериментальных методов в общественных и когнитивных науках Михаил Мягков.
«До участия в программе „Приоритет 2030“ ТГУ в течение 7 лет был участником Проекта 5-100, и за это время мы научились работать в логике нетривиальных решений. Для нас продуктивной оказалась стратегия нелинейного роста, которая сработала в условиях постоянной конкурентной борьбы с мировыми вузами при ограниченности ресурсов. Программа повышения конкурентоспособности позволила нам спроектировать свои амбиции развития и на следующие 10 лет — мы планируем стать мировым университетом, который будет движком для экономики знаний. Такой подход требует наращивания компетенций, трансформации базовых процессов в новые компетенции для перехода новых знаний в технологии, и наша стратегия это предусматривает», — сказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.
Он также добавил, что масштабные задачи можно решать только в общей экосистеме, и для этого ТГУ инициировал создание в регионе Большого университета Томска.
«Мы планируем достраивать эту модель в логике трансотраслевого и междисциплинарного взаимодействия. Томский межуниверситетский кампус, строительство которого одобрено правительством, станет значимой частью этой экосистемы. Томским университетам запуск программы „Приоритет 2030“ позволит не только работать в логике прорывных научных исследований, но и серьезно влиять на социально-экономическое развитие региона», — пояснил ректор ТГУ.
В инженерной биологии ТГУ будет выстраивать стратегию на развитии фронтирных направлений: молекулярного и клеточного инжиниринга на основе биоинформатики и анализа big data, технологий биопринтинга (геномный принтер), трансляционной медицины, прикладных решений для сельского хозяйства и продуктов питания. Экосистема университета будет включать интерфейс взаимодействия с промышленностью, и это позволит российским компаниям достичь лидерства на новых высокотехнологичных рынках.
Главный фокус проекта «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни» — оценка и прогноз углеродного цикла в арктической зоне России и Северной Азии. Глобальность проекта подчеркивается лидирующим положением ТГУ в сфере климатических исследований. Территория реализации охватывает Сибирь и Арктику, включая бассейны Великих сибирских рек и моря Арктической зоны Российской Федерации.
В сфере «Технологий безопасности» деятельность вуза направлена на генерацию новых фундаментальных междисциплинарных научных знаний и выполнение работ для обеспечения национальной безопасности. Ученые и сотрудники ТГУ будут работать над пакетом суверенных технологий и инновационных средств обеспечения обороноспособности государства, противодействия терроризму, техногенным, биогенным, социокультурным угрозам и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам.
Стратегический проект «Социогуманитарный инжиниринг: исследование и проектирование человека и общества» направлен на разработку методик выявления принципов взаимодействия биологического и технологического. Будут разрабатываться технологии наращивания человеческих возможностей в развивающемся технологичном мире по трем направлениям: когнитивному, биологическому и медиакоммуникативному.
«Совету предстоит сделать сложный выбор, так как необходимо оценивать амбициозность целей, прорывной характер научных исследований и технологического лидерства, а не текущий статус и заслуги университетов. Участники „Приоритета-2030“ станут связующим звеном между университетской наукой и промышленностью», — отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Список исследовательских вузов, участвующих в конкурсе на получение специальной части гранта по треку «Исследовательское лидерство» (в алфавитном порядке):
- Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
- Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
- Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
- Национальный исследовательский технологический университет МИСиС
- Национальный исследовательский Томский государственный университет
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Национальный исследовательский университет ИТМО
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
- Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
- Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)
- Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева
- Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Санкт-Петербургский горный университет
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
- Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
- Южный федеральный университет
Напомним, ранее по итогам первого этапа программы «Приоритет 2030» ТГУ вошел в число 106 вузов-участников программы, которые получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Также ТГУ попал в число университетов, рекомендованных для участия в конкурсе на специальную часть гранта: вуз участвует в конкурсе по треку «Исследовательское лидерство».
В заявке на участие Томский госуниверситет определил пять ключевых направлений: «Инженерная биология», «Глобальное изменение Земли», «Социогуманитарный инжиниринг», «Технологии безопасности» и «Открытая экосистема генерации знаний и технологий — Большой университет Томска».
Ранее сообщалось, что команда Томского политеха защитилась во втором этапе отбора «Приоритет 2030» — на спецгранты.
Программа «Приоритет 2030» нацелена на формирование широкой группы университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Масштабный государственный проект предполагает трансформацию привычной модели вузов и развитие их в логике не только образовательных, но и исследовательских центров мирового уровня.
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