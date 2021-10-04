Команда ТГУ защитила план стратегического развития вуза перед экспертной комиссией программы «Приоритет 2030»

Команда Томского государственного университета представила свою целевую модель и основные фокусировки экспертной комиссии программы «Приоритет 2030», сообщает пресс-служба вуза.

Стратегию представляли ректор Эдуард Галажинский, первый проректор Виктор Демин, проректор по международным отношениям Артем Рыкун, начальник управления информационной политики Юлия Эмер и заведующий лабораторией экспериментальных методов в общественных и когнитивных науках Михаил Мягков.

«До участия в программе „Приоритет 2030“ ТГУ в течение 7 лет был участником Проекта 5-100, и за это время мы научились работать в логике нетривиальных решений. Для нас продуктивной оказалась стратегия нелинейного роста, которая сработала в условиях постоянной конкурентной борьбы с мировыми вузами при ограниченности ресурсов. Программа повышения конкурентоспособности позволила нам спроектировать свои амбиции развития и на следующие 10 лет — мы планируем стать мировым университетом, который будет движком для экономики знаний. Такой подход требует наращивания компетенций, трансформации базовых процессов в новые компетенции для перехода новых знаний в технологии, и наша стратегия это предусматривает», — сказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Он также добавил, что масштабные задачи можно решать только в общей экосистеме, и для этого ТГУ инициировал создание в регионе Большого университета Томска.

«Мы планируем достраивать эту модель в логике трансотраслевого и междисциплинарного взаимодействия. Томский межуниверситетский кампус, строительство которого одобрено правительством, станет значимой частью этой экосистемы. Томским университетам запуск программы „Приоритет 2030“ позволит не только работать в логике прорывных научных исследований, но и серьезно влиять на социально-экономическое развитие региона», — пояснил ректор ТГУ.

В инженерной биологии ТГУ будет выстраивать стратегию на развитии фронтирных направлений: молекулярного и клеточного инжиниринга на основе биоинформатики и анализа big data, технологий биопринтинга (геномный принтер), трансляционной медицины, прикладных решений для сельского хозяйства и продуктов питания. Экосистема университета будет включать интерфейс взаимодействия с промышленностью, и это позволит российским компаниям достичь лидерства на новых высокотехнологичных рынках.

Главный фокус проекта «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни» — оценка и прогноз углеродного цикла в арктической зоне России и Северной Азии. Глобальность проекта подчеркивается лидирующим положением ТГУ в сфере климатических исследований. Территория реализации охватывает Сибирь и Арктику, включая бассейны Великих сибирских рек и моря Арктической зоны Российской Федерации.

В сфере «Технологий безопасности» деятельность вуза направлена на генерацию новых фундаментальных междисциплинарных научных знаний и выполнение работ для обеспечения национальной безопасности. Ученые и сотрудники ТГУ будут работать над пакетом суверенных технологий и инновационных средств обеспечения обороноспособности государства, противодействия терроризму, техногенным, биогенным, социокультурным угрозам и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам.

Стратегический проект «Социогуманитарный инжиниринг: исследование и проектирование человека и общества» направлен на разработку методик выявления принципов взаимодействия биологического и технологического. Будут разрабатываться технологии наращивания человеческих возможностей в развивающемся технологичном мире по трем направлениям: когнитивному, биологическому и медиакоммуникативному.

«Совету предстоит сделать сложный выбор, так как необходимо оценивать амбициозность целей, прорывной характер научных исследований и технологического лидерства, а не текущий статус и заслуги университетов. Участники „Приоритета-2030“ станут связующим звеном между университетской наукой и промышленностью», — отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Список исследовательских вузов, участвующих в конкурсе на получение специальной части гранта по треку «Исследовательское лидерство» (в алфавитном порядке):

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Национальный исследовательский университет ИТМО

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)

Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации

Санкт-Петербургский горный университет

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)

Южный федеральный университет

Напомним, ранее по итогам первого этапа программы «Приоритет 2030» ТГУ вошел в число 106 вузов-участников программы, которые получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Также ТГУ попал в число университетов, рекомендованных для участия в конкурсе на специальную часть гранта: вуз участвует в конкурсе по треку «Исследовательское лидерство».

В заявке на участие Томский госуниверситет определил пять ключевых направлений: «Инженерная биология», «Глобальное изменение Земли», «Социогуманитарный инжиниринг», «Технологии безопасности» и «Открытая экосистема генерации знаний и технологий — Большой университет Томска».

Ранее сообщалось, что команда Томского политеха защитилась во втором этапе отбора «Приоритет 2030» — на спецгранты.

Программа «Приоритет 2030» нацелена на формирование широкой группы университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Масштабный государственный проект предполагает трансформацию привычной модели вузов и развитие их в логике не только образовательных, но и исследовательских центров мирового уровня.

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