ТГУ одним из первых защитил заявку в крупнейшей программе поддержки вузов «Приоритет 2030»

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2021 // Фото: tsu.ru

Научный исследовательский Томский государственный университет защитил заявку на участие в крупнейшей в истории современной России программе «Приоритет 2030», направленной на формирование группы вузов, которые станут лидерами в создании нового научного знания.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, защита дорожных карт стартовала 10 сентября. За участие в программе борются 187 вузов, среди которых пять из Томска. Первым томским университетом, представившим свою программу, стал ТГУ.

На защите ректор вуза Эдуард Галажинский обозначил пять основных направлений, на которых будут концентрироваться исследователи в ближайшие 10 лет: «Инженерная биология», «Глобальное изменение Земли: климат, экология, качество жизни», «Социогуманитарный инжиниринг: исследование и проектирование человека и общества», «Технологии безопасности» и «Открытая экосистема генерации знаний и технологий — Большой университет Томска».

«Для нас на новом шаге развития важно удержать четыре ключевые рамки, в которых мы свою программу структурировали. Первая — это логика университета прорыва, где ключевой разрыв связан с актуализацией фронтирной научной повестки и постоянным ее обновлением. Вторая рамка — это метадициплинарность, ведь прорывы сегодня достигаются на стыках реальностей. Но организация работы ученых из разных дисциплин и их продуктивная коммуникация — отдельная управленческая задача. Третья рамка — это устойчивое развитие качества жизни, и поэтому отдельное внимание уделяется климатической повестке и разработке технологий по нейтрализации последствий изменения климата. И четвертая — это экосистемность, которая позволяет через объединение ресурсов решать амбициозные задачи и отвечать на большие вызовы», — отметил Эдуард Галажинский.

В сообщении уточняется, что среди стратегических задач ТГУ на ближайшие 10 лет входит создание хаба «Инженерная биология 2.0», Центра дизайна жизни человека, Института еды будущего, Центра оценки и прогноза углеродного цикла и ряд других проектов. Партнерами вуза станут ведущие российские и зарубежные научно-исследовательские центры.

«Глобальная цель ТГУ — это формирование и реализация мировой фронтирной — на стыках реальностей — научно-исследовательской повестки, связанной с повышением качества жизни, устойчивым развитием человечества и обеспечивающей опережающее развитие научно-технологического потенциала Российской Федерации. Развитие университета не может быть оторвано от развития региона и благополучия его жителей. Каждый проект университета, что в области инженерной биологии, что в области технологий безопасности, что в сфере развития инфраструктуры, в первую очередь, оказывает непосредственное влияние на жизнь людей», — рассказал Эдуард Галажинский.

Цель программы «Приоритет 2030» — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Включенные в проект вузы будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности. Это позволит сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда.

Кроме того, университеты-участники программы «Приоритет 2030» смогут ежегодно рассчитывать на крупные гранты — не менее 100 млн рублей.

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