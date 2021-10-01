Команда Томского политеха защитилась во втором этапе отбора «Приоритет 2030» — на спецгранты

1 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Сегодня, 1 октября, команда Томского политехнического университета во главе с и.о. ректора Дмитрием Седневым защитила программу развития вуза во втором этапе отбора на участие по программе «Приоритет 2030» — на специальные гранты в размере до миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба вуза, для участия в отборе на получение грантов вузы представляли комплексные программы развития на ближайшие десять лет. Первый этап отбора — на базовые гранты — уже завершился. Комиссия отобрала 106 университетов.

Томский политех успешно прошел первый отбор, официально стал участником программы «Приоритет 2030». Комиссия рекомендовала ТПУ продолжить отбор уже на получение специального гранта.

«Во второй этап отбора прошли университеты, программы развития которых выходят за пределы привычных моделей. Рассчитываем, что вузы-победители станут опорными точками научно-технологического развития на карте России», — прокомментировал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Программу развития Томского политеха сегодня в Москве представили и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев, проректор по науке и трансферу технологий Леонид Сухих, директор Томского научно-исследовательского медицинского центра РАН Вадим Степанов, профессор Лувенского католического университета (Бельгия) и специалист в области структурной химии Ярослав Филинчук (Индекс Хирша 59), заместитель генерального директора по новым технологиям «Газпромнефть НТЦ» и выпускник Центра Heriot-Watt в ТПУ Андрей Бочков.

«Университету необходим переход к модели Comprehensive University, которая будет реализована благодаря комплементарному набору компетенций участников территориального консорциума «Большой университет Томска». ТПУ инициирует три стратегических проекта. Один из них — «Энергия будущего». Цель стратегического проекта — обеспечить технологический и кадровый задел для устойчивого перехода Российской Федерации к экологически чистой ресурсосберегающей энергетике, декарбонизации промышленности, повышения эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, развития новых технологий ядерной энергетики, формирования новых источников, способов транспортировки и хранения энергии.

Проект включает три направления: «Традиционная энергетика» — направление с серьезным технологическим заделом в области нефтегазового сектора, которое будет служить проводником компетенций и моделей работы. «Перспективная энергетика» — направление, связанное с развитием ядерной энергетики и технологическим обеспечением вывода из эксплуатации ядерных объектов. Это развивающееся направление, обладающее собственными точками роста компетенций и моделей работы, готовых к тиражированию, и также может является реципиентом технологий и моделей из направления «Традиционная энергетика». «Водородная энергетика» — фронтирное направление, связанное с научно-технологическими аспектами получения, транспортировки, хранения и использования водорода для реализации которого ТПУ стал инициатором создания консорциума в области технологий водородной энергетики в 2020 году.

Второй проект — «Новое инженерное образование». Он позволит сформировать систему и среду создания и верификации новых моделей инженерного образования и технологического предпринимательства в стране», — сказал на защите Дмитрий Седнев.

Третий стратегический проект — «Инженерия здоровья». Он предполагает создание федерального референсного центра экспериментальных медицинских технологий. Задача центра — ускорить переход от идей и концепций к клинически апробированным продуктам.

«Приоритет 2030» — это крупнейшая национальная программа поддержки развития вузов в истории современной России. О старте программы в июне объявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Вузы, вошедшие в программу, ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого отдельно устанавливает комиссия.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: