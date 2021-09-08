Картины украсят окна законсервированных деревянных домов в Томске

Томский Обзор / Фото: 8 сентября 2021 // Фото: instagram.com

В Томске готовится к запуску проект #вдохнижизнь в томские окна. В его рамках художники будут украшать заколоченные окна законсервированных деревянных домов.

Инициатором проекта выступает ТРОО Центр сохранения исторического наследия (юридически оформленное движение волонтёров Том Сойер Фест Томск). Они намерены провести «художественную консервацию» домов. Первым таким объектом станет здание по ул. Гагарина, 33.

Предполагается, что иллюстраторы и художники Томска украсят окна сюжетами — нарисуют личную историю, увиденную в них. В свою очередь, организаторы выберут подходящие дома, предоставят необходимые материалы, а также организуют и согласуют работы с городской администрацией.

«Первыми отозвалась администрация Советского района, также желание поучаствовать в проекте есть у представителей Ленинской и Октябрьской администраций. Еще мы получили предложения из муниципалитетов приехать и оживить окна там», — рассказывает один из идеологов проекта Светлана Савина.

Она также отметила, что проект является общественной инициативой и будет реализовываться на деньги спонсоров. Тем не менее, организаторы надеются, что у них получится «оживить» окна не только Томска, но и области.

Следить за проектом можно на страницах @томсойерфесттомск.

Напомним, ранее похожий проект реализовывали томские художники Лукия Мурина и Николай Исаев. Так, в августе прошлого года в рамках их «Жесть-арта» на доме по ул. Пушкина, 28а появился портрет известного томского мецената Петра Макушина. Далее художниками было реализовано еще несколько работ — всего 20 портретов, однако не все они сохранились.

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