18+
18+

Картины украсят окна законсервированных деревянных домов в Томске

Город, Деревянная архитектура, Томские новости, культура окна дома консервация историческое наследие Картины украсят окна законсервированных деревянных домов в Томске

В Томске готовится к запуску проект #вдохнижизнь в томские окна. В его рамках художники будут украшать заколоченные окна законсервированных деревянных домов.

Инициатором проекта выступает ТРОО Центр сохранения исторического наследия (юридически оформленное движение волонтёров Том Сойер Фест Томск). Они намерены провести «художественную консервацию» домов. Первым таким объектом станет здание по ул. Гагарина, 33.

Предполагается, что иллюстраторы и художники Томска украсят окна сюжетами — нарисуют личную историю, увиденную в них. В свою очередь, организаторы выберут подходящие дома, предоставят необходимые материалы, а также организуют и согласуют работы с городской администрацией.

«Первыми отозвалась администрация Советского района, также желание поучаствовать в проекте есть у представителей Ленинской и Октябрьской администраций. Еще мы получили предложения из муниципалитетов приехать и оживить окна там», — рассказывает один из идеологов проекта Светлана Савина.

Она также отметила, что проект является общественной инициативой и будет реализовываться на деньги спонсоров. Тем не менее, организаторы надеются, что у них получится «оживить» окна не только Томска, но и области.

Следить за проектом можно на страницах @томсойерфесттомск.

Напомним, ранее похожий проект реализовывали томские художники Лукия Мурина и Николай Исаев. Так, в августе прошлого года в рамках их «Жесть-арта» на доме по ул. Пушкина, 28а появился портрет известного томского мецената Петра Макушина. Далее художниками было реализовано еще несколько работ — всего 20 портретов, однако не все они сохранились.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

17 августа 2021
Томские новости

УФАС намерено оштрафовать «Томскводоканал» за апрельское отключение воды в половине жилфонда Томска

10 августа 2021
Томские новости

Томича осудили за контрабанду взрывчатых веществ

23 августа 2021
Томские новости

Томичка хотела получить компенсацию за некачественный товар, но лишилась почти 70 тыс. рублей

7 сентября 2021
Томские новости

Томичи могут оформить предзаказ на новую книгу Виктора Пелевина

12 августа 2021
Томские новости

Пожарные спасли двух человек из горящего дома в томском поселке

14 августа 2021
Томские новости

Проскочившая на «красный» иномарка врезалась в грузовик в Томске

25 августа 2021
Томские новости

Мужчина погиб при подготовке погреба в Томске

19 августа 2021
Томские новости

«Ростелеком» запустил бесплатный интернет еще в четырех селах Томской области

10 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle