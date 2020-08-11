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На деревянных домах Томска начали появляться портреты известных томичей

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Томские художники Николай Исаев и Лукия Мурина запустили новый проект «Жесть-арт», в рамках которого на исторических деревянных домах начали появляться портреты известных томичей.

Так на доме по ул. Пушкина, 28а, который выставлен на торги в рамках проекта «Дом за рубль», художники разместили портрет известного томского мецената Петра Макушина.

«Идея работать в пространстве заколоченных окон зародилась несколько лет назад. Когда мы еще работали над акцией „Сжечь нельзя сохранить“ — наносили с помощью трафаретов изображения несохранившихся, зачастую уничтоженных памятников и фоновой исторической застройки. Мы обратили внимание на законсервированные с помощью листов металла окна пустующих деревянных домов. Они выглядели как чистые холсты для работы. Сейчас они, конечно, очень сильно заклеены объявлениями, которые приходится убирать для того, чтобы разместить работы», — рассказывает Лукия.

Художники планировали рисовать прямо на металле и назвать проект «Арт-жесть», делая отсылку к печальной ситуации с деревянными домами в Томске.

«Изначально мы хотели работать прямо на металле, не знали, что конкретно будем рисовать, но понимали, что нужно обязательно это сделать. Однако, за эти годы общая картина немного изменилась в лучшую сторону, и мы поменяли название на „Жесть-арт“, которое указывает на материал, с которым мы работаем. Со временем мы пришли к другому методу — клеить готовую графику в окна», — уточняет художница.

Все рисунки делает Николай. Этот проект стал одной из линий его графической серии «Наше Красочное прошлое». Художник уже в течении нескольких лет использует дореволюционные и советские фотографии Томска в качестве источника для воссоздания истории. Так что это проект стал одновременно и продолжением акции «Сжечь нельзя сохранить» и частью «Нашего Красочного прошлого».

«Мы буквально на днях приступили к реализации наших идей. Еще составляем список потенциальных домов. Ездим на велосипедах по городу и подыскиваем здания. При этом мы работаем с историческим контекстом, поэтому хотим, чтобы персоны, которых мы изображаем были связаны с местом. Так как это работа с памятью, то сайт-специфичность здесь важна. Мы выбираем тех людей, которые повлияли на Томск, или лично на нас», — говорит Лукия.

О том, чем завершится проект, художники пока не думают. Сейчас Лукия и Николай пробуют разные варианты графического решения портретов, экспериментируют с бумагой и цветом. Уже сделано три портрета — мецената Петра Макушина, танкистки Марии Октябрьской и космонавта Николая Рукавишникова.

«Это проект про локальную историю, про людей и дома. Он про память. Чем больше обсуждаем, читаем книги, документы, смотрим фотографии, тем хочется как можно больше героев изобразить. Во что это может вырасти? Кто знает», — отвечает художница.

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Фото: Лукия Мурина, Николай Исаев

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