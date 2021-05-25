На одном из деревянных домов Томска появились портреты знаменитых томичей

25 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Елисавета Масловская

Томские художники Николай Исаев и Лукия Мурина открыли новый сезон проекта «Жесть-арт», в рамках которого на исторических деревянных домах появились портреты Лидии Делеторской, Анатолия Пепеляева, Эдисона Денисова и Андрея Крячкова.

Проект стартовал в прошлом году. В его рамках художники используют листы металла, с помощью которых консервируют пустующие деревянные дома, в качестве холстов. На них с помощью трафаретов наносятся портреты известных людей. В этом году картины появились на доме по ул. Кузнецова, 33.

«Дом на Кузнецова, 33 показался нам идеальным объектом для продолжения проекта „Жесть-арт“, в котором мы обращаемся к проблеме исторической памяти. Так как наш главный принцип работы с городским пространством — это site-specific, то все герои проекта исторически связаны с местом. Квартал Кузнецова/Карташова/Кирова богат известными адресами, поэтому выдающихся персон оказалось достаточно. Мы пока сделали четыре портрета в окнах главного фасада», — рассказывает Лукия Мурина.

Летом художники планируют оформить разместить на исторических домах еще несколько портретов. Сейчас участники проекта занимаются исследовательской работой.

«Так же мы планируем на фасаде дома на Совпартшкольном, 6а сделать портрет Великой княгини Марии Павловны, покровительницы женского образования в России, имя которой прежде носила школа №3, находящаяся рядом. Сейчас дом восстанавливают волонтеры проекта „Том Сойер фест“», — рассказывает Лукия Мурина.

По ее словам, в рамках проекта на исторических домах Томска появились 20 портретов, однако не все они сохранились.

Лидия Делекторская — переводчица, натурщица и секретарь художника Анри Матисса, родилась и провела детство в доме №20 на улице Кузнецова. Выдающийся архитектор Андрей Крячков жил в особняке, который построил для своей семьи на Кирова, 10. Известный во всем мире композитор Эдисон Денисов родился и провел юность в доме на Кузнецова, 30. Герой Первой мировой войны белогвардейский генерал Анатолий Пепеляев жил согласно последним открытиям томских краеведов в доме на пересечении Белинского и Карташова (дом не сохранился).

Ранее сообщалось, что исторический дом по ул. Кузнецова, 33 планировали включить в программу «Дом за рубль».

Фото: Елисавета Масловская

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: