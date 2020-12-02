Дом на Кузнецова, 33 в Томске включат в программу «Аренда за рубль»

Томский Обзор / Фото: 2 декабря 2020 // Фото: Борис Ослин

Исторический дом на ул. Кузнецова, 33 включат в программу «Аренда за рубль». Накануне состоялся аукцион по закупке 3-комнатной квартиры для последних жильцов этого расселяемого аварийного деревянного дома.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, после переезда жильцов в новое жилье дом будет полностью законсервирован, а впоследствии — после выполнения процедур по переводу из жилого в нежилой объект — станет еще одним участником муниципального проекта «Аренда за рубль».

«Дом подлежит сохранению, находится в самом центре Томска и будет востребован инвесторами. В связи с этим необходимо ускорить процедуры по включению его в список проекта „Аренда за рубль“ и последующего проведения торгов по аренде», — поручил и.о. мэра Михаил Ратнер.

Администрация Кировского района также выполнила необходимые мероприятия по консервации расселенного дома — объекта исторической среды по ул.Красноармейской, 77. Муниципалитет также планирует передать это здание бизнесу в аренду на льготных условиях для восстановления и сохранения его исторического облика.

Муниципальный проект «Аренда за рубль» работает в Томске с сентября 2016 года. В его рамках инвесторам передают старинные дома в аренду на 49 лет. После разработки проектной документации арендная плата за пользование зданием снижается до 10%, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ — до 1 рубля в год. С подробной информацией о домах-участниках проекта можно ознакомиться на 3D портале Томска, а также на сайте «Муниципальные торги Томска» по ссылке.

На данный момент инвесторам переданы 34 дома — 33 деревянных и один каменный, в числе которых памятники федерального и регионального значения и один выявленный объект культурного наследия.

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