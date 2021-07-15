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С пятницы по воскресенье в Томске перекроют участок пр. Фрунзе

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В пятницу вечером, 16 июля, в Томске полностью перекроют движение транспорта по пр. Фрунзе на участке от ул. Крылова до ул. Белинского, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции тепломагистрали № 2Н и продлится с 21.00 пятницы, 16 июля, до 24.00 воскресенья, 18 июля.

В это время троллейбусы маршрута № 2 будут следовать по схеме «Лагерный сад – мкр. Черемошники», маршрута № 6: «мкр. Радужный – пл. Ленина – пр. Кирова – Томск-I».

Движение маршрутных автобусов №№ 5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53 будет организовано по схеме:

Номер маршрута
Направление
Путь следования
5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53
от пр. Ленина к ул. Красноармейская
  • пр. Ленина – пр. Фрунзе – ул. Крылова - ул. Никитина - ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту
от ул. Красноармейская к пр. Ленина
  • пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Никитина - ул. Крылова - пер. Батенькова – ул. Гагарина - пр. Фрунзе - далее по маршруту

Ранее сообщалось, что завтра в Томске изменится схема движения троллейбусов, а также перекроют движение по ул. Красноармейской.

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