С пятницы по воскресенье в Томске перекроют участок пр. Фрунзе
В пятницу вечером, 16 июля, в Томске полностью перекроют движение транспорта по пр. Фрунзе на участке от ул. Крылова до ул. Белинского, сообщает пресс-служба мэрии.
Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции тепломагистрали № 2Н и продлится с 21.00 пятницы, 16 июля, до 24.00 воскресенья, 18 июля.
В это время троллейбусы маршрута № 2 будут следовать по схеме «Лагерный сад – мкр. Черемошники», маршрута № 6: «мкр. Радужный – пл. Ленина – пр. Кирова – Томск-I».
Движение маршрутных автобусов №№ 5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53 будет организовано по схеме:
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Номер маршрута
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Направление
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Путь следования
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5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53
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от пр. Ленина к ул. Красноармейская
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от ул. Красноармейская к пр. Ленина
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Ранее сообщалось, что завтра в Томске изменится схема движения троллейбусов, а также перекроют движение по ул. Красноармейской.
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