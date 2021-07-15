Завтра в Томске изменится схема движения троллейбусов

15 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С завтрашнего дня, 15 июля, в Томске изменится схема движения троллейбусов, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны работами по ремонту тепломагистралей на ул. Красноармейской и пр. Фрунзе.

Так, с 21.00 субботы, 16 июля, до 24.00 понедельника, 18 июля, троллейбусы маршрута № 2 будут следовать по схеме «Лагерный сад – мкр. Черемошники», маршрута № 6: «мкр. Радужный – пл. Ленина – пр. Кирова – Томск-I».

Троллейбусы «тройки» с 20.00 субботы, 16 июля, до 14.00 понедельника, 18 июля, будут доставлять пассажиров по маршруту «ОКБ - пл. Ленина – пр. Кирова - Томск-I». С 14.00 воскресенья, 17 июля, троллейбусы № 3 будут работать по обычной схеме.

Троллейбусы маршрутов №№ 1, 7 и 5 будут курсировать по обычным маршрутам.

Ранее сообщалось, что в Томске в связи с ремонтом тепломагистрали временно ограничат движение по ул. Красноармейской и скорректируют маршруты движения общественного транспорта в районе пл. Южной.

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