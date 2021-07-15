В Томске перекроют движение по ул. Красноармейской
В Томске временно ограничат движение по ул. Красноармейской и скорректируют маршруты движения общественного транспорта в районе пл. Южной. Изменения связаны с ремонтом тепломагистрали, сообщает пресс-служба мэрии.
Так завтра, 16 июля, с 20.00 до 14.00 воскресенья, 18 июля, будет прекращено движение автомобилей по ул. Красноармейской на участке от пл. Южной до пл. Транспортной. В это время бригады АО «ТомскРТС» проведут замену строительной части и трубопровода тепломагистрали № 4.
В указанный период времени маршруты движения общественного транспорта будут скорректированы. Работа троллейбусов маршрута № 3 будет приостановлена.
Автобусы, курсирующие по маршрутам №№ 4, 2 (141), 119, 165, 27 (401), 19, 22, 24 (120), 32 (118), 60 (130), 230 и 442 будут следовать по схеме:
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Номер маршрута
|
Направление
|
Путь следования
|
4, 141/2, 119, 165, 401/27
141/2, 119, 165
401/27
|
от пр. Кирова к пл. Южной
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от пл. Южной к пр. Кирова
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от пл. Южной к пр. Кирова
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19, 120/24, 442
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от ул. Красноармейской к пл. Южной
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от пл. Южной
к ул. Красноармейской
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22, 118/32, 130/60, 230
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от ул. Нахимова к пл. Южной
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от пл. Южной к ул. Нахимова
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22
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от пл. Южной к ул. Нахимова
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При движении в сторону Богашевского тракта от Транспортного кольца объезд транспорта будет организован по ул. Ф. Лыткина и 19-ой Гв. Дивизии.
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