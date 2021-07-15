В Томске перекроют движение по ул. Красноармейской

15 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В Томске временно ограничат движение по ул. Красноармейской и скорректируют маршруты движения общественного транспорта в районе пл. Южной. Изменения связаны с ремонтом тепломагистрали, сообщает пресс-служба мэрии.

Так завтра, 16 июля, с 20.00 до 14.00 воскресенья, 18 июля, будет прекращено движение автомобилей по ул. Красноармейской на участке от пл. Южной до пл. Транспортной. В это время бригады АО «ТомскРТС» проведут замену строительной части и трубопровода тепломагистрали № 4.

В указанный период времени маршруты движения общественного транспорта будут скорректированы. Работа троллейбусов маршрута № 3 будет приостановлена.

Автобусы, курсирующие по маршрутам №№ 4, 2 (141), 119, 165, 27 (401), 19, 22, 24 (120), 32 (118), 60 (130), 230 и 442 будут следовать по схеме:

Номер маршрута Направление Путь следования 4, 141/2, 119, 165, 401/27 141/2, 119, 165 401/27 от пр. Кирова к пл. Южной пр. Кирова – ул. Елизаровых – Транспортная площадь – ул. Нахимова - ул. Федора Лыткина – ул. 19 Гвардейской Дивизии – далее по маршруту от пл. Южной к пр. Кирова ул. Богашевский тракт - ул. Красноармейская - Южная площадь - ул. 19 Гвардейской Дивизии - ул. Лыткина - ул. Нахимова – Транспортная площадь – ул. Елизаровых – далее по маршруту от пл. Южной к пр. Кирова ул. Коларовский тракт - ул. Красноармейская – Южная площадь - ул. 19 Гвардейской Дивизии - ул. Лыткина - ул. Нахимова – Транспортная площадь – ул. Елизаровых – далее по маршруту 19, 120/24, 442 от ул. Красноармейской к пл. Южной ул. Красноармейская – ул. Нахимова – ул. Федора Лыткина – ул. 19 Гвардейской Дивизии – далее по маршруту от пл. Южной

к ул. Красноармейской ул. Мокрушина – ул. Красноармейская – Южная площадь – ул. 19 Гвардейской дивизии – ул. Федора Лыткина –ул. Нахимова – Транспортная площадь – ул. Красноармейская – далее по маршруту 22, 118/32, 130/60, 230 от ул. Нахимова к пл. Южной ул. Нахимова – ул. Федора Лыткина – ул. 19 Гвардейской Дивизии – - далее по маршруту от пл. Южной к ул. Нахимова Южная площадь – ул. 19 Гвардейской Дивизии – ул. Федора Лыткина – ул. Нахимова – далее по маршруту 22 от пл. Южной к ул. Нахимова ул. Мокрушина – ул. Красноармейская – Южная площадь – ул. 19 Гвардейской дивизии – ул. Федора Лыткина –ул. Нахимова – далее по маршруту

При движении в сторону Богашевского тракта от Транспортного кольца объезд транспорта будет организован по ул. Ф. Лыткина и 19-ой Гв. Дивизии.

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