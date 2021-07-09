Межуниверситетский кампус может окупиться за 20 лет — ректор ТГУ

9 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Согласно проекту межуниверситетский кампус на левом берегу Томи будет окупать себя 20 лет. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил ректор Томского государственного университета, глава Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций Эдуард Галажинский.

«Нужно понимать, что бюджетный грант — это 60%. 40% — это заемные средства, которые должны вернуться, — отметил Эдуард Галажинский. — В стране нет таких моделей. Большинство территорий просят выдать бюджетные средства, построить инфраструктуру, а потом ее содержать. Это очень амбициозная тема. Это не просто получить 30 млрд, что-то построить и потом не знать, что с этим делать и превратить в ТЦ. Мы все дали обязательства, что мы сделаем эффективную историю, которая будет в течение 20 лет не требовать от государства затрат».

Он также отметил, что на содержание инфраструктуры кампуса будет уходить до 2 млрд в год. А чтобы добиться окупаемости необходимо создать эффективную модель, в основе которой будет лежать баланс спроса, предложений и комфорта, за которые готовы платить студенты и преподаватели.

Ранее сообщалось, что томичам предложили придумать варианты оформления и названия будущего межуниверситетского кампуса.

Напомним, 6 июля проект межуниверситетского кампуса был представлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Тогда же стало известно, что правительство предусмотрело 18 млрд рублей на его реализацию.

Рассмотреть макет кампуса можно в нашем материале.

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