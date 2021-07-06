18 миллиардов из федерального бюджета и инновационный кирпич: премьер-министру Мишустину презентовали проект томского кампуса

Правительство РФ предусмотрело 18 млрд рублей на строительство межуниверситетского кампуса на левом берегу Томи в Томске. Об этом на встрече в Томском государственном университете сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Проект кампуса премьеру представил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

«Мы обсуждаем новую площадку, новую среду для коммуникации партнеров, бизнеса, студентов, университетов, научных институтов, место, где перемешиваются люди, знания, технологии и рождается новое. По сути, это становится и центром нового городского района. В основе этого лежит новая эффективная финансовая модель, основанная на частно-государственном партнерстве, и государство мы просим только частично поддержать этот проект» — отметил Эдуард Галажинский.

Он также сообщил, что появление кампуса станет началом большого проекта по созданию в регионе инновационного квартала, который может привлечь порядка 300 млрд инвестиций.

«По сути, если вы поддержите эту инициативу, это определит судьбу региона и территории на многие годы вперед, — сказал Эдуард Галажинский. — То, что делает правительство, опережающими темпами наращивает цифры приема в регионах, настоятельно ставит необходимость расширения и создания кампуса».

В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что представленный кампус будет соответствовать самым высоким потребностями как преподавательского состава, ученым, так и студентам, которые планируют здесь учиться.

«Меня очень радует, что вы, планируя этот кампус, с одной стороны сохраняете историю — он очень органично вписан в территорию, 52 га будет занимать. И очень здорово, что подход к инженерной школе, к стартапам, к тому, чтобы создать якорной компании соответствующую среду, сократить дистанцию между университетом и бизнесом — все здесь есть. Конкуретноспособная среда, которую вы здесь собираетесь создать, очень важна и для реализации национальных целей, которые были поставлены президентом России. Одна из самых важных — реализация наших талантов, их поддержка и качественное образование», — отметил Мишустин.

Он также призвал собравшихся активнее работать с выпускниками томских университетов.

Они люди уникальные, известные по всей стране», - отметил премьер-министр, подчеркнув, что эндаумент-фонды и ресурсы крупных компаний, связанных с выпускниками, будут полезным ресурсом для Томска. В том числе, и в части выращивания большего количества стартапов в университетской среде — «сейчас у нас их не так много, как в мире. Поэтому я желаю в добрый путь университетскому кампусу», - добавил он.

После этого он подписал напечатанный на 3D-принтере инновационный кирпич, который ляжет в основание будущего межуниверситетского кампуса.

Проектом предполагается, что кампус будет расположен на площади 52 га на левом берегу Томи. Здесь построят лектории, круглосуточные коворкинги, инжиниринговый центр фудкорт, лаборатории, спортивные центры выставочные залы, киностудию, а также теплый переход. Кампус создадут в формате инновационного района: он будет ориентирован на мультиспециализацию и направлен на создание глобально конкурентоспособной среды с хорошей транспортной доступностью.

Фото: РИА Томск, Павел Стефанский

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