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Название и оформления для будущего межуниверситетского кампуса предложат томичи

Томские новости, кампус университет город развитие строительство Название и оформления для будущего межуниверситетского кампуса предложат томичи

Томичам предложили придумать варианты оформления и названия будущего межуниверситетского кампуса, который будет построен на левом берегу Томи. Об этом на прошедшем сегодня, 9 июля, брифинге сообщили заместитель губернатора региона по экономике Андрей Антонов и ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

«Мы решили, что здорово было бы предложить все жителями региона поучаствовать в мозговом штурме на название, идею, слоган. Для страны это очень значимый объект, это кампус мирового уровня», — отметил Эдуард Галажинский.

Спикеры обещали, что в скором времени будет разработан формат приема идей от томичей. Также они уточнили, что авторы лучших концепций получат подарки. Какие — пока также неизвестно.

Напомним, 6 июля проект межуниверситетского кампуса был представлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Тогда же стало известно, что правительство предусмотрело 18 млрд рублей на его реализацию.

Рассмотреть макет кампуса можно в нашем материале.

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