Фото недели. Томский межуниверситетский кампус крупным планом
9 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина
На этой неделе в Томске презентовали проект будущего межуниверситетского кампуса, который планируют построить на левом берегу Томи. Сейчас макет, который ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский показывал премьер-министру Михаилу Мишустину, стоит в Белом доме.
В нашем материале предлагаем поближе познакомиться с проектом.
Фото: Серафима Кузина
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