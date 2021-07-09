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Фото недели. Томский межуниверситетский кампус крупным планом

На этой неделе в Томске презентовали проект будущего межуниверситетского кампуса, который планируют построить на левом берегу Томи. Сейчас макет, который ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский показывал премьер-министру Михаилу Мишустину, стоит в Белом доме.

В нашем материале предлагаем поближе познакомиться с проектом.

Фото: Серафима Кузина

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