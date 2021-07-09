Канатная дорога сможет обеспечить транспортную доступность межуниверситетского кампуса в Томске — власти
Запроектированная канатная дорога сможет обеспечить необходимую транспортную доступность межуниверситетского кампуса на левом берегу Томи в Томске. Об этом на прошедшем сегодня, 9 июля, брифинге сообщил замгубернатора по экономике Андрей Антонов.
«По проекту по канатной дороге 12 человек могут передвигаться за 6 минут. Пропускная способность рассчитана и будет обеспечена — минимум 3 000 человек в час мы готовы перевезти. Это серьезный объем, — отметил Андрей Антонов. — «Кампус будет обеспечен транспортной доступностью».
Он также отметил, что вместе с кампусом предполагается развитие и близлежащей территории на площади 400 га. Для ближайших районов обсуждается развитие другой транспортной системы.
«Это вопрос связанный с левобережной дорогой, и других направлений, которые необходимо будет в будущем решать, — добавил замгубернатора. — Район будет развиваться, мы достаточно серьезно переходим на левый берег».
Ранее сообщалось, что томичам предложили придумать варианты оформления и названия будущего межуниверситетского кампуса.
Напомним, 6 июля проект межуниверситетского кампуса был представлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Тогда же стало известно, что правительство предусмотрело 18 млрд рублей на его реализацию.
Рассмотреть макет кампуса можно в нашем материале.
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